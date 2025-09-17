Werbung ausblenden
Coeur Mining: Das unterschätzte Edelmetall-Powerhouse

onvista · Uhr
Coeur Mining gehört aktuell zu den spannendsten Namen im Edelmetallsektor. Das Unternehmen liefert Rekordzahlen, baut seine Produktion kräftig aus – und profitiert von einem starken Marktumfeld.

Doch ist die Aktie wirklich ein klarer Profiteur des Gold- und Silber-Booms, oder steckt mehr Risiko dahinter, als viele denken?

Martin Goersch nimmt Coeur Mining genau unter die Lupe und zeigt, was Anleger jetzt wissen sollten. Schau dir die Analyse an und entscheide selbst: Chance oder Falle?

