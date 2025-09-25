DAX® - Die Ruhe vor dem Sturm
HSBC · Uhr
Die Ruhe vor dem Sturm
Der DAX® verzeichnete gestern leichte Zugewinne. Anlegerinnen und Anlegern scheinen unverändert die altbekannte Kernhaltezone aus dem Märzhoch (23.476 Punkte) sowie den verschiedenen Tiefpunkten seit Anfang Mai bei rund 23.400 Punkten als entscheidende Unterstützung wahrzunehmen. Dazu tragen sicher auch die unteren Bollinger Bänder bei, welche auf Tages- und auf Wochenbasis (akt. bei 23.319/23.255 Punkten) die o. g. Bastion bestätigen. Apropos Bollinger Bänder: In beiden Zeitebenen ist der Abstand zwischen den beiden Begrenzungen des Volatilitätsindikators massiv zusammengeschmolzen. In der Vergangenheit war das oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls, der dann auch oftmals schnell und dynamisch ausfällt. Während übergeordnet die großen Leitplanken durch die Schiebezone der letzten Wochen zwischen besagten 23.400 und 24.600 Punkten definiert werden, würde kurzfristig ein Anstieg über das Vorwochenhoch bei 23.855 Punkten ein erstes Stabilisierungsindiz liefern. Interessanterweise entstünde dann auf Point & Figure-Basis ebenfalls ein neues Einstiegssignal. Per Saldo steuert der DAX® auf eine klassische Entscheidungssituation zu.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
