EQS-News: 3M für herausragendes Technologie-Management ausgezeichnet

3M für herausragendes Technologie-Management ausgezeichnet



25.09.2025 / 11:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Anerkannt als eines von fünf Unternehmen im Rahmen des Konsortial-Benchmarking Technologie- und Innovationsmanagement

NEUSS, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Laut einem aktuellen Konsortial-Benchmarking des Technologiemanagement am Fraunhofer IPT und des INC Innovation Center der RWTH Aachen zählt 3M zu den „Best Practice Unternehmen" im Bereich des Technologie- und Innovationsmanagements. Als eines von fünf Unternehmen in Deutschland wurde das Multitechnologieunternehmen nun für seine Leistung anerkannt. Die Auszeichnung wurde am Dienstag im Rahmen des diesjährigen „Technology & Innovation Summits" in Berlin an 3M übergeben.

Insgesamt nahmen rund 200 führende Unternehmen an der Untersuchung teil, die von September 2024 bis Februar 2025 durchgeführt wurde. Neben 3M wurden im Rahmen dieser Studie vier weitere Unternehmen ausgezeichnet.

Vorreiter durch klare Strategie und digitale Exzellenz

Fraunhofer IPT und das INC begründeten ihre Entscheidung unter anderem damit, dass 3M eine klar ausformulierte Technologie- und Innovationstrategie verfolgt, die mit den Unternehmenszielen übereinstimmt und die zudem Strategien für Digitalisierung, Künstliche Intelligenz (KI) und Nachhaltigkeit umfasst. 3M habe mit seiner 15 Prozent Innovationskultur, eine herausragende Grundlage, die Innovationen und Wachstum von Grund auf fördert. Diese erlaubt es Forschern und Entwicklern bei 3M, 15 Prozent ihrer Arbeitszeit frei zu nutzen, um an Projekten und Ideen eigener Wahl zu arbeiten. Methodische Innovationsprozesse seien bei 3M voll etabliert und es existiere eine klare Rollenverteilung. Darüber hinaus werden Innovationsprojekte anhand von klar definierten "Key Performance Indikatoren (KPIs)gemessen.

„Die Anerkennung als „Best Practice Unternehmen" im Technologie-Management bestätigt unsere führende Rolle im Bereich Innovation. Durch unsere strategische Ausrichtung und den Einsatz fortschrittlicher digitaler Technologien schaffen wir ein Umfeld, das Kreativität fördert und es uns ermöglicht, wegweisende Lösungen für die Zukunft zu entwickeln", so Camila Cruz Durlacher, Vice President Global R&D Operations bei 3M.

Technologie-Know-how und Freiraum in der Forschung

Die Basis für die Innovationskraft von 3M sind 49 Technologie-Plattformen, auf die das Unternehmen über alle Geschäftsbereiche hinweg zurückgreifen kann. Bei der Entwicklung neuer Produkte werden diese Technologien immer wieder neu miteinander kombiniert. Zu den Kerntechnologien zählen neben der Klebstoff-, Folien- und Schleiftechnologie auch die Mikroreplikation, die Filtrations- oder die Nanotechnologie.

Über 3M

Bei 3M (NYSE: MMM) konzentrieren wir uns darauf, Industrien auf der ganzen Welt zu transformieren, indem wir mithilfe von Wissenschaft innovative, kundenorientierte Lösungen schaffen. Unser interdisziplinäres Team arbeitet stetig daran, komplexe Kundenprobleme zu lösen. Wir nutzen dafür unsere vielfältigen Technologieplattformen, unsere spezifischen Fähigkeiten, sowie unsere globale Präsenz und operative Exzellenz. Erfahren Sie im 3M News Center mehr darüber, wie 3M die Zukunft gestaltet.

3M ist eine Marke der 3M Company.

