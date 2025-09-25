Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.09.2025

onvista · Uhr
Erneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AccentureBericht Geschäftsjahr 2025
BlackberryBericht 2. Quartal 2026
Costco WholesaleBericht Geschäftsjahr 2025
Cyan AGBericht 2. Quartal 2025
District MetalsBericht Geschäftsjahr 2025
H&M Hennes & MauritzBericht 3. Quartal 2025
JabilBericht Geschäftsjahr 2025
KWS SaatBericht Geschäftsjahr 2025
MPC Muenchmeyer PetersenBericht 2. Quartal 2025
OCIBericht 2. Quartal 2025
SMGBericht 2. Quartal 2025
Sweet Poison SpiritsBericht 1. Quartal 2026
Veganz GroupBericht 2. Quartal 2025
VerbioBericht Geschäftsjahr 2025
Vizsla CopperBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

