Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.09.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Accenture
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Blackberry
|Bericht 2. Quartal 2026
|Costco Wholesale
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Cyan AG
|Bericht 2. Quartal 2025
|District Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|H&M Hennes & Mauritz
|Bericht 3. Quartal 2025
|Jabil
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|KWS Saat
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MPC Muenchmeyer Petersen
|Bericht 2. Quartal 2025
|OCI
|Bericht 2. Quartal 2025
|SMG
|Bericht 2. Quartal 2025
|Sweet Poison Spirits
|Bericht 1. Quartal 2026
|Veganz Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|Verbio
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Vizsla Copper
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
