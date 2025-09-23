Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 23.09.2025

Der Dax hat oberhalb von 23.600 Punkten weiter Potenzial

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.90023.800
Dax-Unterstützung23.60023.100

Dax-Rückblick:

Der Dax gab zum Wochenstart deutlich nach und schloss das Gros der Kurslücke (türkis im Chart unten) aus der Vorwoche. Es gab aber keinen weiteren Abwärtsdruck und so kann sich der Index heute Vormittag bereits schon wieder kräftig erholen.

Dax-Ausblick: 

Der Bereich um 23.600 Punkte ist nach dem Kurssprung heute Vormittag nun wieder als Unterstützungszone aktiv (Zone grün). Oberhalb dieser Marke ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter aufwärts.

Die nächsten Kursziele liegen hier im Bereich 23.750 bis 23.800 Punkte. Erst unterhalb von 23.600 Punkten (auf Basis des Stundenschlusskurs) dreht sich das kurzfristige Chartbild wieder ins Negative.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
