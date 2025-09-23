Dax Chartanalyse 23.09.2025
Der Dax hat oberhalb von 23.600 Punkten weiter Potenzial
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
|Dax-Widerstand
|23.900
|23.800
|Dax-Unterstützung
|23.600
|23.100
Dax-Rückblick:
Der Dax gab zum Wochenstart deutlich nach und schloss das Gros der Kurslücke (türkis im Chart unten) aus der Vorwoche. Es gab aber keinen weiteren Abwärtsdruck und so kann sich der Index heute Vormittag bereits schon wieder kräftig erholen.
Dax-Ausblick:
Der Bereich um 23.600 Punkte ist nach dem Kurssprung heute Vormittag nun wieder als Unterstützungszone aktiv (Zone grün). Oberhalb dieser Marke ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter aufwärts.
Die nächsten Kursziele liegen hier im Bereich 23.750 bis 23.800 Punkte. Erst unterhalb von 23.600 Punkten (auf Basis des Stundenschlusskurs) dreht sich das kurzfristige Chartbild wieder ins Negative.
Quelle: Tradingview
Werbung
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 23.09.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.253,17 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 23.09.2025), die Reset-Barriere liegt bei 26.663,99 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Das könnte dich auch interessieren
Dax Chartanalyse 19.09.2025Dax nach Erholung anfällig für Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende19. Sept. · onvista
Dax Chartanalyse 18.09.2025Dax erholt sich deutlich nach der erwarteten Zinssenkung18. Sept. · onvista
Dax Chartanalyse 17.09.2025Unter 23.650 Punkten bleibt der Dax anfällig für Rücksetzer17. Sept. · onvista
Börse am Morgen 22.09.2025Dax im Minus – herbe Verluste bei VW und Porschegestern, 09:52 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista