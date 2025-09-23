Der Dax hat oberhalb von 23.600 Punkten weiter Potenzial

Dax-Widerstand 23.900 23.800 Dax-Unterstützung 23.600 23.100

Dax-Rückblick:

Der Dax gab zum Wochenstart deutlich nach und schloss das Gros der Kurslücke (türkis im Chart unten) aus der Vorwoche. Es gab aber keinen weiteren Abwärtsdruck und so kann sich der Index heute Vormittag bereits schon wieder kräftig erholen.

Dax-Ausblick:

Der Bereich um 23.600 Punkte ist nach dem Kurssprung heute Vormittag nun wieder als Unterstützungszone aktiv (Zone grün). Oberhalb dieser Marke ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter aufwärts.

Die nächsten Kursziele liegen hier im Bereich 23.750 bis 23.800 Punkte. Erst unterhalb von 23.600 Punkten (auf Basis des Stundenschlusskurs) dreht sich das kurzfristige Chartbild wieder ins Negative.