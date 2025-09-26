Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica legen nach US-Zulassung stärker zu

dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX Broker) - Aktien von EssilorLuxottica haben am Freitag im frühen Handel überdurchschnittlich zugelegt. Zuletzt gewann der Wert 2,6 Prozent auf 273 Euro und war damit einer der stärksten Titel im EuroStoxx 50 . Er setzte damit seine Aufwärtsbewegung der Vorwochen fort. Seit Anfang Juli ist die Aktie um etwa 17 Prozent gestiegen.

Neue Impulse erhielt der Kurs durch eine Meldung des Optikkonzerns vom späten Vorabend. Danach hat das Unternehmen die bislang einzige Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA für die sogenannten "Stellest"-Brillengläser erhalten, die bei Kindern das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit bremsen. Klinische Studien haben nach Angaben von EssilorLuxottica im Schnitt in 71 Prozent der Fälle eine verlangsamte Progression im Zeitraum von zwei Jahren ergeben.

Nach Ansicht von RBC-Analyst Piral Dadhania erfolgte die Zulassung etwas früher, als erwartet worden war. Mittelfristig könnte sich das Thema Kurzsichtigkeit als bedeutendes Wachstumssegment für EssilorLuxottica erweisen, fügte Analystin Veronika Dubajova von der Citibank hinzu. Die US-Zulassung stelle daher einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar./mf/zb

