ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer liefere weiterhin bessere Resultate ab als erwartet werde, schrieb Michael Huttner in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Geschäftsmodell baue auf Kosteneffizienz als wichtigste Triebfeder./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
