EQS-AFR: United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
26.09.2025 / 13:33 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die United Labels AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

http://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/financial-reports/

26.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:United Labels AG
Gildenstr. 6
48157 Münster
Deutschland
Internet:www.unitedlabels.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2204486 26.09.2025 CET/CEST

UNITED INC.
United Labels

