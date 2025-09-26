EQS-AFR: United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
26.09.2025 / 13:33 CET/CEST
Hiermit gibt die United Labels AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort:
http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort:
http://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Labels AG
|Gildenstr. 6
|48157 Münster
|Deutschland
|Internet:
|www.unitedlabels.com
