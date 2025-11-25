W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 25.11.2025

Dax steht vor kurzfristiger Richtungsentscheidung

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.40023.600
Dax-Unterstützung23.10023.000

Dax-Rückblick:

Der Dax kam gestern erwartungsgemäß nicht über die 23.400er-Marke hinaus und korrigierte einen Teil der Erholung vom Freitagnachmittag. Diese Korrektur setzte sich heute Vormittag zunächst weiter fort. Der Index fiel zeitweise bis auf 23.150 Punkte zurück am Vormittag.

Dax-Ausblick: 

Ein Ausbruch aus der im Stundenchart erkennbaren Dreiecksformation (grau im Chart unten) dürfte den nächsten größeren Bewegungsschub in der Größenordnung von 200 bis 300 Punkten einleiten. Ein Ausbruch nach unten hätte aller Voraussicht nach eine weitere Verkaufswelle Richtung 22.800/900 Punkte zur Folge.

Wird die Formation hingegen in Richtung höherer Kurse aufgelöst, steht schnell wieder der Bereich 23.500/600 Punkte auf der Agenda der Händler. Es wird also spannend in den kommenden Handelsstunden. Um 14:30 Uhr werden Inflations- sowie Einzelhandelsdaten aus den USA erwartet.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
