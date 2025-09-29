Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Personalie

Christoph Reich wird neuer CEO der LLB-Gruppe



29.09.2025 / 07:00 CET/CEST

Vaduz, 29. September 2025. Der Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) ernennt Christoph Reich zum neuen Group Chief Executive Officer und Vorsitzenden der Gruppenleitung der LLB-Gruppe. Christoph Reich übernimmt damit die Nachfolge von Gabriel Brenna, der das Unternehmen Mitte Juni 2025 verlassen hat.

Christoph Reich ist seit 15 Jahren bei der LLB tätig. Als Group CFO und Mitglied der Gruppenleitung hat er seit 2012 die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens massgeblich mitgeprägt. Nach dem Abgang von Gabriel Brenna als Group CEO hat er die LLB-Gruppe bereits interimistisch geführt. Neben seiner operativen Rolle ist Christoph Reich in mehreren strategischen Gremien der LLB-Gruppe aktiv: als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, Vizepräsident des Verwaltungsrats der LLB (Schweiz) AG und Verwaltungsrat der LLB Asset Management AG. Georg Wohlwend, Verwaltungsratspräsident der LLB-Gruppe, kommentiert die Ernennung: «Der Verwaltungsrat freut sich, mit Christoph Reich eine starke Führungsperson mit hervorragendem Leistungsausweis aus den eigenen Reihen zum Group CEO zu ernennen. Er kennt die LLB-Gruppe bestens und hat ihre erfolgreiche Entwicklung über viele Jahre entscheidend mitgestaltet. Christoph Reich hat bereits in den vergangenen Monaten in der interimistischen Rolle Führungsstärke, Tatkraft und Weitsicht bewiesen. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass er die richtige Persönlichkeit ist, um die LLB-Gruppe erfolgreich weiterzuentwickeln.» Vor seinem Eintritt in die LLB-Gruppe war Christoph Reich bei verschiedenen anderen Finanzunternehmen tätig und bringt über 30 Jahre Erfahrung im Banking mit. Dieses Know-how, verbunden mit seinem tiefen Wissen über die LLB-Gruppe, verschafft ihm einen breiten Blick auf die gesamte Branche. Zu seiner neuen Position sagt Christoph Reich: «Ich danke dem Verwaltungsrat für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr über meine Ernennung zum Group CEO der LLB-Gruppe. Ich übernehme diese Aufgabe mit grosser Wertschätzung und Respekt – und mit dem klaren Ziel, die LLB gemeinsam mit der Gruppenleitung und allen Mitarbeitenden nachhaltig weiterzuentwickeln. Die starke Position unserer Bank, ihre gelebten Werte und die engagierten Menschen, die hinter ihr stehen, sind für mich Motivation und Ansporn zugleich.» Die Ernennung von Christoph Reich erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der FMA Liechtenstein. Christoph Reich wird die Funktion des Group CFO vorerst weiterführen, bis die Nachfolge geregelt ist. Der Prozess zur Nachbesetzung wurde gestartet. Foto und Curriculum Vitae von Christoph Reich stehen auf unserer Website zum Download bereit: llb.li

Wichtige Termine

Freitag, 20. Februar 2026, Veröffentlichung Jahresergebnis 2025

Freitag, 17. April 2026, 34. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'353 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 117.2 Mia.

Kontakt Liechtensteinische Landesbank AG Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications Telefon +423 236 82 09 | communications@llb.li | llb.li

