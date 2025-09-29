Huawei und die Shanghai Jiao Tong University präsentieren globales Projekt zur intelligenten Bildung und Forschung



SHANGHAI, CHINA - Media OutReach Newswire - 29. September 2025 - Während der HUAWEI CONNECT 2025 haben Huawei und die Shanghai Jiao Tong University (SJTU) gemeinsam ein Projekt zur globalen intelligenten Bildung und Forschung vorgestellt.





Projektstart der globalen intelligenten Bildung und Forschung der SJTU

Durch die Nutzung von Ascend-KI-Prozessoren, Kunpeng-Servern, der ModelArts-KI-Entwicklungsplattform und des technologischen Know-hows ihrer Partner konnte die SJTU erfolgreich „Zhiyuan-1" aufbauen – die größte intelligente Rechnerplattform der chinesischen Universitäten. Die Plattform ermöglicht den effizienten Fluss von Daten und Rechenressourcen und unterstützt das Training von großen KI-Modellen mit Hunderten von Milliarden Parametern. Um die Schwelle für den Zugang zu Rechenleistung weiter zu senken und eine inklusive Ressourcennutzung zu fördern, wurde „Zhiyuan-1" vollständig in das universitäre Rechenservicesystem „Jiaowosuan" integriert. Es bietet Lehrkräften und Studierenden einen zentralen Service für Anwendungen mit Rechenressourcen, die Aufgabenverwaltung und den Kontozugriff. Diese Integration verbessert den Zugang zu und die Effizienz von intelligenten Rechenressourcen erheblich, sodass KI-Rechenleistung für die Forschung so selbstverständlich wird wie Wasser und Strom für den Alltag.Li Peng, leitender Vizepräsident und Präsident von ICT Sales & Sevices von Huawei, erklärte, dass die Integration von KI und Big Data in die Bildung eine globale Priorität sei, die Innovationen vorantreibt und Talente fördert. Während der traditionelle theoretische Unterricht dem Bedarf der Branche an interdisziplinären Talenten nicht gerecht wird, überbrückt die KI-gestützte praktische Ausbildung erfolgreich die Lücke zwischen Theorie und Praxis. Huawei wird weiterhin mit globalen Universitäten und Partnern zusammenarbeiten und dabei seine Technologie und sein Branchenwissen nutzen, um den digitalen Wandel in der Bildung zu beschleunigen und Talente zu fördern, um eine hochwertige Entwicklung in allen Branchen zu unterstützen.Shen Hongxing, Sekretär des Network & Information Center der SJTU, Lin Xinhua, stellvertretender Direktor des Network & Information Center, und Zhao Yixin, Vizepräsident der Geschäftseinheit Global Public Sector von Huawei und Geschäftsführer der Bildungs- und Gesundheitssparte, stellten gemeinsam das Projekt zur globalen intelligenten Bildung und Forschung vor. Dieses Projekt setzt neue Maßstäbe für die Hochschulbildung, indem KI+HI in der Lehre, Computing+X in der Forschung und KI-gesteuerte Campus-Governance vorangetrieben werden. Gemeinsam fördern diese drei Säulen ein nachhaltiges KI-Umfeld der Spitzenklasse und beschleunigen gemeinsame Innovationen in Bildung, Forschung und institutionellem Management.Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei seine technologischen Stärken in den Bereichen KI und Big Data weiter nutzen, um Innovationen voranzutreiben und gemeinsam mit Kunden und Partnern einen visionären Entwurf für die Zukunft der digitalen und intelligenten Bildung zu entwickeln.Hashtag: #Huawei

