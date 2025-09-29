Positive Vorzeichen an den Märkten: Anleger blicken auf Inflationsdaten und Unternehmensnews
Zum Wochenauftakt präsentiert sich der deutsche Leitindex in positiver Grundstimmung. Auch die US-Indikationen signalisieren Auftrieb, während in Asien der Nikkei leicht nachgibt. Anleger blicken auf einen Handelstag, der vorerst von Zuversicht geprägt ist.
Makroökonomischer Überblick:
Frische Daten aus Spanien stehen im Fokus: Für September wird ein Anstieg der Inflationsrate auf rund 3 % erwartet, nach bestätigten 2,7 % im August. Damit würde die Teuerung den höchsten Stand seit fünf Monaten erreichen. Treiber sind vor allem höhere Transportkosten, während sich der Preisdruck bei Energie und Lebensmitteln zuletzt etwas abgeschwächt hat. Parallel dazu veröffentlicht die EU-Kommission am Vormittag den Economic Sentiment Index für die Eurozone. Prognosen gehen von einem unveränderten Wert bei 95,2 Punkten aus.
Im Fokus:
Lufthansa legt vorbörslich zu. Der MDAX-Konzern kündigte an, bis 2030 rund 4.000 Verwaltungsstellen zu streichen. Ziel ist es, durch Digitalisierung und Automatisierung die Effizienz zu steigern. Gleichzeitig hebt die Airline ihre mittelfristige Renditeerwartung auf 8 bis 10 % an. Ein klares Signal an Investoren, dass die Profitabilität im Fokus steht.
Vonovia zeigt sich ebenfalls leicht im Plus. Deutschlands größter Immobilienkonzern bringt sich als Partner für neue Soldatensiedlungen ins Gespräch. Hintergrund ist der geplante Personalaufbau der Bundeswehr auf 260.000 Soldaten. Vonovia will mit Neubauten und Belegungsrechten für die Truppe punkten. Ein Schritt, der das Unternehmen in einem politisch sensiblen, aber potenziell lukrativen Segment positioniert.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5FW4
|9,79
|22861,244519 Punkte
|23,64
|Open End
|Silber
|Bull
|UG9Y3F
|4,45
|41,857306 USD
|9,02
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2AUX
|11,95
|25001,89505 Punkte
|35,03
|Open End
|Silber
|Bull
|UN06S7
|1,96
|44,80 USD
|21,17
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG2DFL
|12,73
|25081,546959 Punkte
|29,22
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2025; 09:20 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Rheinmetall AG
|Call
|UG6D5D
|4,21
|1660,00 EUR
|8,31
|18.03.2026
|TSMC Ltd.
|Call
|UG99SC
|5,03
|230,00 USD
|3,61
|18.03.2026
|Tesla Inc.
|Call
|HD1TKS
|12,9
|300,00 USD
|5,16
|17.12.2025
|Costco Wholesale Corp.
|Call
|UG8JLS
|5,72
|1040,00 USD
|5,78
|16.12.2026
|NASDAQ 100
|Call
|UG4914
|38,49
|20400,00 Punkte
|4,86
|19.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2025; 09:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UG2VAV
|1,31
|26476,097878 Punkte
|-8
|Open End
|M-DAX®
|Long
|UG6H8Q
|4,75
|20026,959834 Punkte
|3
|Open End
|Newmont Corp.
|Long
|HD747E
|23,93
|62,769131 USD
|4
|Open End
|TSMC Ltd.
|Long
|HD2TBP
|20,83
|207,549991 USD
|4
|Open End
|HENSOLDT AG
|Long
|HC64UD
|3,35
|77,86534 EUR
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2025; 09:20 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen