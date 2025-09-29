Silber - Ungebrochene Aufwärtsdynamik

Die Aufwärtsdynamik an den Edelmetallmärkten hat sich zuletzt deutlich beschleunigt. Wann immer ein Trend derart ins Laufen, gilt es, die Hausse „geschehen“ zu lassen und den Trend möglichst lange durchzuhalten. Das trifft auch beim Silberpreis zu, welcher in der vergangenen Woche das Hoch vom Sommer 2011 bei 44,30 USD passiert hat. Neben dem neuen Mehrjahreshoch unterstreicht auch der Ichimoku-Chart die grundsätzliche Aufwärtstendenz des Edelmetalls. Dank der langfristigen Untertassenformation der letzten Jahre könnte der Silberpreis nun unmittelbar Kurs auf das Allzeithoch von 2011 bei 49,51 USD nehmen, zumal weiterhin eine saisonal günstige Phase vorliegt. Starke Trends bieten aber auch immer Möglichkeiten, um ein aktives Stoppmanagement zu betreiben. In den letzten drei Monaten spielte jeweils die Marke von 39,50 USD eine wichtige Rolle. Dieses Level markiert so etwas wie die strategische „worst case“-Unterstützung. Aber auch die „Mitte“ der dynamischen Septemberkerze bei rund 43 USD stellt einen sinnvollen Stopp dar. Mit einer Absicherung auf dieser Basis sichern sich Anlegerinnen und Anleger einen Großteil der spektakulären Kursgewinne des Jahres 2025.

Silber (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

