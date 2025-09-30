BBVA lockt Sabadell-Aktionäre mit Rekorddividende

Die spanische Großbank BBVA will die Aktionäre des heimischen Rivalen Sabadell mit einer Rekorddividende von ihrem feindlichen Übernahmeangebot überzeugen.

Die Anteilseigner von BBVA und die Aktionäre von Sabadell, die ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen, sollen am 7. November eine Zwischendividende von 0,32 Euro je Aktie erhalten, teilte BBVA am späten Montagabend mit. Dies sei eine Steigerung von 10,3 Prozent im Vergleich zu 2024 und die höchste Zwischendividende in der Geschichte der Bank.

BBVA will Sabadell für insgesamt 16,86 Milliarden Euro kaufen. Die Sabadell-Aktionäre haben bis zum 10. Oktober Zeit, das Angebot anzunehmen. Die Bank hatte am 22. September ihre Offerte nachgebessert und bietet nun eine eigene Aktie für je 4,8376 Sabadell-Aktien. Dies entsprach zum damaligen Kurs einem Preis von 3,39 Euro je Aktie, ein Aufschlag von zehn Prozent zum vorherigen Angebot von 3,084 Euro.

Das Management von Sabadell stemmt sich gegen die Offerte. Der Vorstand der Bank will sich am Dienstag treffen und eine Empfehlung zu dem verbesserten Gebot abgeben. Konzernchef Cesar Gonzalez-Bueno hatte bereits erklärt, der Vorstand werde den neuen Preis "wahrscheinlich nicht empfehlen", da er ihn weiter für unzureichend halte. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Haltung des mexikanischen Investors David Martinez. Er ist mit einem Anteil von 3,86 Prozent der größte Aktionär im Sabadell-Verwaltungsrat und hatte das vorherige Angebot zwar als zu niedrig, die Strategie von BBVA jedoch als richtig bezeichnet.