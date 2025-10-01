Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 01.10.2025

Der Dax hat weiter gute Chancen, auf 24.000 Punkte zu steigen

onvista · Uhr
Dax-Widerstand24.00023.720
Dax-Unterstützung23.40023.500

Dax-Rückblick:

Der Dax eröffnete nach dem positiven Quartalsausklang gestern heute zunächst schwächer, konnte sich allerdings oberhalb der gestern angesprochenen Unterstützung um 23.700 Punkte stabilisieren und eine Gegenbewegung auf der Oberseite einleiten.

Dax-Ausblick: 

Das charttechnische Bild im Stundenchart des deutschen Leitindex bleibt vorerst weiter sehr konstruktiv zu interpretieren: Oberhalb der 23.700er Marke bleibt der Weg des geringsten Widerstands aufwärts Richtung 24.000 Punkte, potenziell höher.

Am Nachmittag gibt es mit dem ADP-Report aus dem Privatsektor wichtige Daten zum US-Arbeitsmarkt. Diese Daten stammen von einem privaten Institut und sind nicht vom aktuellen "Shutdown" betroffen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
