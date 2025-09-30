DAX®- Starkes Jahr, starker Schlussspurt?

In diesem Jahr wird ein starker Schlussspurt zusätzlich durch den Dekadenzyklus begünstigt. Doch es gibt noch einen weiteren Mutmacher und das ist der zugrundeliegende Aufwärtstrend! Trotz des Durchatmens der letzten Monate liegt der DAX® in diesem Jahr bisher 19 % im Plus. Wenn das Aktienbarometer per Ende September Kursgewinne auf der Uhr hat, dann fällt die Performance im 4. Quartal sogar noch besser aus. Seit 1988 war das 23 Mal der Fall und hatte in den letzten drei Monaten des Jahres Kursgewinne von im Durchschnitt 8,8 % zur Folge. Auch die andere Seite der Medaille – sprich die Trefferquote – verbessert sich innerhalb eines Haussetrends. So kam es nur einmal in der Historie zu einem schwachen Q4, wenn der DAX® zuvor im Plus notierte. In der Summe ergibt sich daraus eine Trefferquote von über 95 %. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass „Trends einen Einfluss haben“ und die Jahresendrally in guten Aktienjahren oftmals noch stärker ausgeprägt ist. Beide Erkenntnisse dürften charttechnisch motivierte Anlegerinnen und Anleger nicht gänzlich überraschen und lassen für den Jahresendspurt 2025 hoffen!

DAX® (Quarterly)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.