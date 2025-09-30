Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.09.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Australian MinesBericht Geschäftsjahr 2025
B+S BanksystemeBericht Geschäftsjahr 2025
Clara TechnologiesBericht 1. Quartal 2025
Daldrup & SöhneBericht 2. Quartal 2025
DocCheckBericht 2. Quartal 2025
EnviTec BiogasBericht 2. Quartal 2025
EUROKAI VzBericht 2. Quartal 2025
GreiffenbergerBericht 2. Quartal 2025
HeliadBericht 2. Quartal 2025
HMS BergbauBericht 2. Quartal 2025
Hornbach HoldingBericht 2. Quartal 2026
Lamb WestonBericht 1. Quartal 2026
NikeBericht 1. Quartal 2026
PaychexBericht 1. Quartal 2026
Southern SilverBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nike
Clara Technologies
Hornbach Holding
Daldrup & Söhne
EnviTec Biogas
Southern Silver
EUROKAI Vz
Heliad
Paychex
Lamb Weston
B+S Banksysteme
Australian Mines
Greiffenberger
HMS Bergbau
DocCheck

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.09.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.09.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.09.202526. Sept. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.09.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.09.202525. Sept. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.09.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.09.202524. Sept. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.09.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und ein Kaufgestern, 18:11 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden