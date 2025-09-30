Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.09.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Australian Mines
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|B+S Banksysteme
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Clara Technologies
|Bericht 1. Quartal 2025
|Daldrup & Söhne
|Bericht 2. Quartal 2025
|DocCheck
|Bericht 2. Quartal 2025
|EnviTec Biogas
|Bericht 2. Quartal 2025
|EUROKAI Vz
|Bericht 2. Quartal 2025
|Greiffenberger
|Bericht 2. Quartal 2025
|Heliad
|Bericht 2. Quartal 2025
|HMS Bergbau
|Bericht 2. Quartal 2025
|Hornbach Holding
|Bericht 2. Quartal 2026
|Lamb Weston
|Bericht 1. Quartal 2026
|Nike
|Bericht 1. Quartal 2026
|Paychex
|Bericht 1. Quartal 2026
|Southern Silver
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.09.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.09.202526. Sept. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.09.202525. Sept. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.09.202524. Sept. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungChartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und ein Kaufgestern, 18:11 Uhr · onvista
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista