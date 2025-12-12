Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.12.2025

W​e​r​b​u​n​g ausblenden
onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
1844 ResourcesBericht 2. Quartal 2026
Anglesey MiningBericht 2. Quartal 2026
Astroscale HoldingsBericht 2. Quartal 2025
Edesa BiotechBericht Geschäftsjahr 2025
Gold Mountain MiningBericht 3. Quartal 2026
Johnson OutdoorsBericht Geschäftsjahr 2025
JPMorgan India Growth & IncomeBericht Geschäftsjahr 2025
Kutcho CopperBericht 2. Quartal 2026
NASB FINL INC. DL-,15Bericht Geschäftsjahr 2025
SectraBericht 2. Quartal 2026
Starcore International MinesBericht 2. Quartal 2026
TAYLOR MARITIME INVEST.Bericht 2. Quartal 2026
Vilniaus BaldaiBericht 1. Quartal 2026
WH Ireland GroupBericht 2. Quartal 2026
Zedge BBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

