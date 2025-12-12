Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.12.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|1844 Resources
|Bericht 2. Quartal 2026
|Anglesey Mining
|Bericht 2. Quartal 2026
|Astroscale Holdings
|Bericht 2. Quartal 2025
|Edesa Biotech
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Gold Mountain Mining
|Bericht 3. Quartal 2026
|Johnson Outdoors
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|JPMorgan India Growth & Income
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Kutcho Copper
|Bericht 2. Quartal 2026
|NASB FINL INC. DL-,15
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Sectra
|Bericht 2. Quartal 2026
|Starcore International Mines
|Bericht 2. Quartal 2026
|TAYLOR MARITIME INVEST.
|Bericht 2. Quartal 2026
|Vilniaus Baldai
|Bericht 1. Quartal 2026
|WH Ireland Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|Zedge B
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
