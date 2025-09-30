Neues Esri-Buch zeigt, wie taktile Karten sehbehinderten Menschen wichtigen Kontext liefern können

Tactile Mapping: Cartography for People with Visual Impairments bietet neue Erkenntnisse zu Design und Methoden für die barrierefreie Darstellung geografischer Informationen

Esri, der weltweit führende Anbieter von Standortdaten, hat Tactile Mapping: Cartography for People with Visual Impairments(Taktile Kartografie: Kartografie für Menschen mit Sehbehinderungen) veröffentlicht, eine Sammlung von Kapiteln, Fallstudien und Benutzerberichten, die von Experten verfasst wurden und Kartografie mit verbesserter Zugänglichkeit für sehbehinderte Menschen demonstrieren.

Taktile Karten bieten blinden Menschen mehr Unabhängigkeit und Inklusion, doch ein Großteil der in diesem Bereich durchgeführten Forschungsarbeiten ist für ein breiteres Publikum nach wie vor unzugänglich. Tactile Mapping: Cartography for People with Visual Impairments schließt diese Lücke, indem es das Thema aus einer multidisziplinären Perspektive beleuchtet und kartografische Theorie anhand von Anwenderberichten und Fallstudien aus der Praxis veranschaulicht.

Als ein Gemeinschaftsprojekt erfahrener Fachleute, Domänenexperten und Menschen mit Sehbehinderungen dient Tactile Mapping Kartografen und anderen Geowissenschaftlern als Einführung in dieses Gebiet. Die Leser erhalten neue Erkenntnisse aus drei Perspektiven: Benutzererfahrung, wissenschaftliche Forschung und praktische Umsetzung. Zu den Themen gehören:

Die Rolle von Karten bei der Wahrnehmung der Welt

Optimale Vorgehensweise bei der Gestaltung taktiler Karten, einschließlich eines vertieften Verständnisses der taktilen Wahrnehmung

Die Notwendigkeit, dass die Kartengestaltung benutzerorientiert erfolgen muss

Verschiedene Ausgabemedien für tastbare Karten und geografische Modelle

Das neue Buch wurde von Dr. Vincent van Altena, einem leitenden Forscher bei Kadaster (Niederlande), und Dr. Jakub WabiDski, einem Assistenzprofessor an der Militärischen Technischen Universität in Warschau, Polen, verfasst. Tactile Mapping erklärt und demonstriert, wie Kartografen bei ihren Entwürfen bewusst und inklusiv vorgehen können und dies auch tun.

Tactile Mapping: Cartography for People with Visual Impairmentsist als Druckversion (ISBN: 9781589488359, 120 Seiten, 54,99 US-Dollar) und als E-Book (ISBN: 9781589488366, 54,99 US-Dollar) erhältlich. Beide Ausgaben können von den meisten Online-Händlern weltweit bezogen werden. Interessierte Einzelhändler können sich an den Buchvertrieb von Esri Press, Ingram Publisher Services, wenden.

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und somit ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Software Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Organisationen weltweit eingesetzt, so zum Beispiel in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem zukunftsweisenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie diese in den maßgebenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

Copyright © 2025 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri-Globus-Logo und das Esri-Frame-Logo, The Science of Where, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten. Andere hier erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Markeninhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250929359194/de/

Jo Ann Pruchniewski

Public Relations, Esri

Mobil: 301-693-2643

E-Mail: jpruchniewski@esri.com