Märkte heute 03.10.2025

Caterpillar, MercadoLibre & Nebius: Heute im Fokus der Märkte

onvista

Börsenprofi Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Salzgitter, Nemetschek, Siemens Energy, Rumble, Boeing, Uber, Humana, Tractor Supply, Caterpillar, Mercado Libre und Nebius.

Caterpillar – KI treibt den Bagger-Giganten

Industriewerte im KI-Fokus: Warum Caterpillar plötzlich als Profiteur der KI-Infrastruktur gehandelt wird – und welche Analysten das Kursziel hochschrauben.

MercadoLibre – Abverkauf oder Einstiegschance?

Nach einem zweistelligen Kursrutsch stellt sich die Frage: Panik am Markt oder übertriebene Reaktion? Analysten sehen die Story bei MercadoLibre weiter intakt.

Nebius – 100.000 Chips und ein Land-Deal

Von GPU-Power bis Mega-Campus in den USA: Nebius sorgt für Schlagzeilen. Doch was steckt wirklich hinter den Meldungen?

Siemens Energy
Mercadolibre
Nebius
Boeing
Salzgitter
Uber
Caterpillar
Nemetschek
Siemens Energy (ADR)
Humana
Tractor Supply
Humana AB

onvista-Chefanalyst Martin Goersch
