Caterpillar – KI treibt den Bagger-Giganten

Industriewerte im KI-Fokus: Warum Caterpillar plötzlich als Profiteur der KI-Infrastruktur gehandelt wird – und welche Analysten das Kursziel hochschrauben.

MercadoLibre – Abverkauf oder Einstiegschance?

Nach einem zweistelligen Kursrutsch stellt sich die Frage: Panik am Markt oder übertriebene Reaktion? Analysten sehen die Story bei MercadoLibre weiter intakt.

Nebius – 100.000 Chips und ein Land-Deal

Von GPU-Power bis Mega-Campus in den USA: Nebius sorgt für Schlagzeilen. Doch was steckt wirklich hinter den Meldungen?