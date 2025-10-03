Märkte heute 03.10.2025
Caterpillar, MercadoLibre & Nebius: Heute im Fokus der Märkte
onvista · Uhr
Börsenprofi Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Salzgitter, Nemetschek, Siemens Energy, Rumble, Boeing, Uber, Humana, Tractor Supply, Caterpillar, Mercado Libre und Nebius.
Caterpillar – KI treibt den Bagger-Giganten
Industriewerte im KI-Fokus: Warum Caterpillar plötzlich als Profiteur der KI-Infrastruktur gehandelt wird – und welche Analysten das Kursziel hochschrauben.
MercadoLibre – Abverkauf oder Einstiegschance?
Nach einem zweistelligen Kursrutsch stellt sich die Frage: Panik am Markt oder übertriebene Reaktion? Analysten sehen die Story bei MercadoLibre weiter intakt.
Nebius – 100.000 Chips und ein Land-Deal
Von GPU-Power bis Mega-Campus in den USA: Nebius sorgt für Schlagzeilen. Doch was steckt wirklich hinter den Meldungen?
