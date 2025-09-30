Werbung ausblenden
Trader-Interview mit Philipp Haas: Inter&Co, Molten Ventures, ProCredit, Shelly & Zhihu

Lang & Schwarz · Uhr
In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Andreas Bernstein mit Philipp Haas über aktuelle Chancen rund um Inter&Co, Molten Ventures, ProCredit, Shelly und Zhihu – Unternehmen aus den Bereichen Fintech, Venture Capital, Bankenwesen, Smart Home und digitale Bildung.

Im Fokus der Diskussion stehen die unterschiedlichen Wachstumsstrategien, Innovationskraft und Marktpositionierungen dieser Firmen – von Finanztechnologien über nachhaltige Finanzierung und Venture-Capital-Investments bis hin zu Lösungen für IoT und Wissensplattformen im chinesischen Bildungsmarkt. Dabei wird insbesondere beleuchtet, wie diese Geschäftsmodelle in Zeiten von Disruption, KI-Einsatz und globalen Trends bestehen können.

Diese Werte wurden besprochen:
Inter&Co – Brasilianisches Fintech-Unternehmen mit Fokus auf digitale Finanzdienstleistungen.
🔗 LSX: https://www.ls-x.de/de/aktie/3470262
🔗 LS: https://www.ls-tc.de/de/aktie/3470262

Molten Ventures – Britische Venture-Capital-Gesellschaft mit Beteiligungen an wachstumsstarken Technologieunternehmen.
🔗 LSX: https://www.ls-x.de/de/aktie/3519805
🔗 LS: https://www.ls-tc.de/de/aktie/3519805

ProCredit Holding – Deutsche Bankengruppe mit Schwerpunkt auf nachhaltige KMU-Finanzierungen in Schwellenländern.
🔗 LSX: https://www.ls-x.de/de/aktie/337425
🔗 LS: https://www.ls-tc.de/de/aktie/337425

Shelly Group – Bulgarisches Technologieunternehmen, spezialisiert auf Smart-Home- und IoT.
🔗 LSX: https://www.ls-x.de/de/aktie/3374610
🔗 LS: https://www.ls-tc.de/de/aktie/3374610

Zhihu – Chinesische Wissens- und Bildungsplattform, oft als „chinesisches Quora“ bezeichnet.
🔗 LSX: https://www.ls-x.de/de/aktie/3208177
🔗 LS: https://www.ls-tc.de/de/aktie/3208177



Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.

