Werbung ausblenden

Aktien New York: US-Börsen kaum bewegt von 'Shutdown' und Wirtschaftsdaten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch ungeachtet des beginnenden Regierungsstillstands ("Shutdown") weiterhin stabil gezeigt. Konjunkturdaten wie die überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP zur Privatwirtschaft im September oder die nahezu wie erwartet ausgefallenen ISM-Stimmungsdaten in der US-Industrie bewegten ebenfalls kaum.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,03 Prozent auf 46.411 Punkte zu. Der breite S&P 500 sank um 0,12 Prozent auf 6.681 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 gab um 0,08 Prozent auf 24.661 Zähler nach.

Nach der abgelaufenen Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA inzwischen teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich bislang nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen.

Laut Eric Winogard, Chefvolkswirt USA bei AllianceBernstein, erleben die USA bereits den 22. "Shutdown" seit 1979. Diesmal aber könnte die Stilllegung der Verwaltung ernsthafte Folgen haben, vor allem wenn sie länger andauere und so die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten verhindere, die die Notenbank für ihren geldpolitischen Kurs dringend benötigt. Am Freitag etwa steht eigentlich der für Fed-Entscheidungen wichtige monatliche Arbeitsmarktbericht an.

"Solange der Shutdown andauert, dürfte die Erhebung und Veröffentlichung weiterer Wirtschaftsdaten behindert sein, insbesondere auch die der Inflationsdaten", sagte Winogard. Für die US-Notenbank Fed könnte dies problematisch werden, zumal Ende Oktober die nächste Zins-Sitzung ansteht. "Auch ohne die fehlenden Daten steht das Komitee bereits vor der schwierigen Aufgabe, einen schwächelnden Arbeitsmarkt mit erheblichen Abwärtsrisiken gegen ein zunehmend inflationäres Umfeld abzuwägen."/ck/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
N
NEW YORK

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 30.09.2025
Dax legt zum Monatsende nochmal zu - Gold nähert sich nächster Markegestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax legt zum Monatsende nochmal zu - Gold nähert sich nächster Marke
Dax Tagesrückblick 29.09.2025
Dax schließt mit winzigem Gewinn - Meilensteine bei Gold und Rheinmetall29. Sept. · onvista
Dax schließt mit winzigem Gewinn - Meilensteine bei Gold und Rheinmetall
Märkte heute
Robinhood, Spotify & Ethereum: Pläne, Prognosen, Potenzialgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstiegheute, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden