Deutsche Anleihen: Kaum bewegt vor Inflationsdaten aus der Eurozone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor Inflationsdaten aus der Eurozone kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab im frühen Handel leicht um 0,09 Prozent auf 128,38 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,71 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen aus Sicht der Helaba die Verbraucherpreise aus der Eurozone im Fokus. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Inflationsrate etwas über dem Ziel der EZB liegt. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent für den Euroraum an. Weitere Zinssenkungen werden damit eher unwahrscheinlicher.

Die Haushaltskapriolen in den USA strahlten unterdessen kaum auf den deutschen Rentenmarkt aus. Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den Vereinigten Staaten teilweise still. Republikaner und Demokraten konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. Damit hat die Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung ihrer Geschäfte./jha/stk