EQS-News: Eightco Holdings Inc. (ORBS) meldet 16,9 Millionen verifizierte World-Menschen und fügt damit 1,9 Millionen seit dem Start von Worldcoin Treasury vor nur drei Wochen hinzu

Vorstellung der „Power of 8"-Initiative": 800 Mio. Worldcoin (WLD) Token und 8 Mrd. verifizierte Menschen

Dan Ives, renommierter Technologie- und KI-Experte und Wall-Street-Analyst, fungiert als Chairman of the Board

World ist die zentrale Anlaufstelle für das KI-Zeitalter

„Wenn wir mit unserer Mission Erfolg haben, könnte World das größte Netzwerk echter Menschen im Internet werden und die Art und Weise, wie wir im Internet interagieren und Transaktionen durchführen, grundlegend verändern", sagt Sam Altman.

Zu den Investoren gehören MOZAYYX, BitMine Immersion (BMNR), World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard und weitere.

EASTON, Pa., 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) hat heute seine „Power of 8"-Initiative vorgestellt; Ziel der Initiative ist es, 800 Millionen Worldcoin (WLD) Token zu erwerben und 8 Milliarden Menschen zu verifizieren. Seit dem Start der Worldcoin-Treasury-Strategie am 8. September hat World mehr als 1,9 Millionen verifizierte Menschen hinzugewonnen, wodurch sich die Gesamtzahl auf 16,9 Millionen erhöht hat. Ziel ist es, innerhalb der nächsten zwölf Monate 100 Millionen zu erreichen.

"World ist das Single Sign-On für die KI-Ära und macht es zum ersten Mal möglich, vertrauensvoll und anonym online zu handeln", so Dan Ives, neu ernannter Chairman von Eightco Holdings Inc. „In der KI-Wertschöpfungskette werden LLMs mit drei Billionen Dollar bewertet, Hyperscaler mit drei Billionen Dollar, Cybersicherheit mit eins bis zwei Billionen Dollar und der wichtigste dieser Bereiche, „Proof of Human" oder menschliche Cybersicherheit, mit zehn Milliarden Dollar. Im Laufe der Zeit dürfte die „Proof of Human"-Verifikation leicht den Wert einer einzelnen LLM erreichen oder einen Wert von 200 bis 300 Milliarden Dollar haben, was einem Worldcoin-Wert von 20 bis 30 US-Dollar pro WLD-Coin entspricht."

Ives erläutert weiter: „Wir glauben an die „Power of 8": ORBS wird 800 Millionen WLD-Tokens erwerben und 8 Milliarden Menschen verifizieren. Der Schwung der letzten Wochen ist erst der Anfang."

Die Frage des Vertrauens im agentenbasierten Zeitalter und der dringende Bedarf an digitalen Überprüfungssystemen ist wichtiger denn je. US-Präsident Trump hat dies kürzlich in seiner Rede vor den Vereinten Nationen zum Ausdruck gebracht, in der er ankündigte, dass er „mit den führenden Politikern der Welt zusammenkommen will, um ein KI-Überprüfungssystem zu entwickeln, dem jeder vertrauen kann".

„Wir haben auch viel über die Notwendigkeit gesprochen, eine Art Finanznetzwerk einzubinden. Uns war klar, dass Authentifizierung und der Nachweis von Menschlichkeit eine wichtige Komponente sind", so Sam Altman, Mitbegründer von World und OpenAI, über die Entstehung von World. „Aber es war auch klar, dass eines der wichtigsten Probleme, einer der Gründe, warum man dies braucht, darin bestand, dass Menschen in der Lage sein sollten, Werte auszutauschen, dass Menschen und KI Werte austauschen sollten, dass KI und KI das eines Tages tun sollten."

Die Blockchain-Technologie ermöglicht die sicherste Lösung für zuverlässige menschliche Überprüfungen im digitalen Zeitalter, wie Branchenführer betonen: „Das Internet-native Geld ist Krypto. Es ist ein Inhaberinstrument", sagt Ben Horowitz, Mitbegründer von Andreessen Horowitz. „Krypto ist also so etwas wie das Wirtschaftsnetzwerk für KI."

Eightco Holdings Inc. (ORBS) setzt sich für die Schaffung einer universellen Grundlage für die digitale Identität ein. Die proprietäre Orb-Verifizierungstechnologie von World wurde entwickelt, um den Sicherheits- und Identitätsherausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Sie bietet einen Weg zu einer allgemein vertrauenswürdigen digitalen Identität und bildet die Grundlage für die nächste Generation von Online-Vertrauen, Verifizierung und wirtschaftlichem Austausch. Die Orbs sind das Hardware-Rückgrat von Worldcoin, das einzigartige Menschen verifiziert, Token fair verteilt und ein vertrauenswürdiges digitales Identitätssystem schafft. World wird die führende Verifizierungsplattform für Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt sein.

INFORMATIONEN ZU EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) bietet eine neuartige Worldcoin (WLD) Treasury-Strategie an. Mit dieser Digital Asset Treasury (DAT) treibt Eightco die KI-Revolution voran und implementiert eine technologische Infrastrukturebene, die für die Zukunft der Authentifizierung, Verifizierung und des Proof of Human (PoH) von entscheidender Bedeutung ist. In einer zunehmend agentenbasierten Welt strebt Eightco eine universelle Grundlage für die digitale Identität an.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Begriffe wie „plant", „erwartet", „wird", „geht davon aus", „fortsetzen", „ausbauen", „vorantreiben", „entwickeln", „glaubt", „Leitlinie", „Ziel", „könnte", „bleiben", „projizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Eightco, die Anforderungen für die fortgesetzte Notierung an der Nasdaq zu erfüllen; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen von Eightco verringern; die Unfähigkeit von Eightco, ausreichend Kapital zur Finanzierung seines Geschäfts zu beschaffen; die Unfähigkeit von Eightco, Innovationen zu entwickeln und Nutzer für die Produkte von Eightco zu gewinnen; zukünftige Gesetze und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte auswirken; sowie sich ändernde Positionen der Öffentlichkeit und der Regierung in Bezug auf das Mining digitaler Vermögenswerte. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten werden Sie darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung anderer Risiken und Ungewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den Unterlagen, die Eightco bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC") eingereicht hat, einschließlich seines Jahresberichts auf Formular 10-K, der am 15. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

