EQS-News: Huawei bietet Designern weltweit die Möglichkeit, mit über 100 000 Watchfaces die Brillanz von Wearables zu gestalten

Huawei bietet Designern weltweit die Möglichkeit, mit über 100 000 Watchfaces die Brillanz von Wearables zu gestalten



01.10.2025

PARIS, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Huawei, das in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit einem Wachstum von 11,7 % gegenüber dem Vorjahr[1] einen beeindruckenden Weltmarktanteil von 20,2 % bei Wearables verzeichnet, stellt stolz eine transformative Zusammenarbeit mit globalen Designern vor, um über 100 000 Premium-Watchfaces (Zifferblätter) für den „HUAWEI Watch Face Store" bereitzustellen, der 17,5 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit anspricht. Diese Initiative, die zusammen mit den VIP-Paketen „HUAWEI WATCH GT 6 Series" und „Watch Faces" eingeführt wurde, schafft eine lebendige Plattform für kreative Partnerschaften, die Innovation sowie Wachstum im Bereich der Wearable Technology vorantreiben.

Entfesselung der Kreativität auf einer globalen Bühne

Angesichts eines Marktwachstums von 12,3 % gegenüber dem Vorjahr im zweiten Quartal 2025 mit 49,22 Millionen weltweit ausgelieferten Geräten[2] ermöglicht diese Zusammenarbeit Designern, den Personalisierungsboom zu nutzen und die riesige Zielgruppe von Huawei mit über 440 Millionen Nutzern zu erreichen. Indem sie zu einer umfangreichen Bibliothek von Premium-Watchfaces beitragen, erhalten Designer eine außergewöhnliche Sichtbarkeit und nutzen die unübertroffene Marktführerschaft von Huawei, um ihre Portfolios aufzuwerten sowie ihren Einfluss in der globalen Wearable-Branche zu verstärken. Mit dieser Möglichkeit stehen Designer an der Spitze eines sich schnell entwickelnden Marktes und können mit unverwechselbaren, hochwertigen Designs ein breites Publikum erreichen.

„Die globale Plattform von Huawei ermöglichte mir, meine Designs weltweit zu präsentieren und mich mit einer internationalen Community zu verbinden." – Sergej (S.P.), Deutschland

„Huaweis Plattform rationalisiert die weltweite Bereitstellung von Design und verbessert mein Verständnis für verschiedene Märkte." – İsmail (Saint On), Türkei

Wachstum durch Premium-Chancen

Die „Watch Faces VIP"-Pakete versetzen Designunternehmen in die Lage, neue Einnahmequellen zu erschließen. Mit einem Marktanteil von 20,2 %, mit dem Huawei Konkurrenten wie Xiaomi und Apple[3] hinter sich lässt, können Designer hochwertige Zifferblätter für Millionen Menschen entwerfen und so ihre Position im globalen Technologie-Ökosystem stärken sowie ihre kommerzielle Reichweite vergrößern.

„Die Plattform von Huawei brachte meine Arbeit in verschiedene Kulturen, professionalisierte meine Designs und ermöglichte neue Partnerschaften." – Şeref (OZ), Türkei

Lokal innovieren, global vernetzen

Angetrieben von der wachsenden Nachfrage nach Personalisierung im Jahr 2025, in dem der Markt für Smartwatches im zweiten Quartal 2025[4] um 12,3 % im Vergleich zum Vorjahr wuchs, beauftragt Huawei im Rahmen des Warschauer Marathons polnische Designer, sportlich inspirierte Zifferblätter für Läufer zu entwerfen. Diese kulturell relevanten Designs steigern den Einsatz auf dem Markt und die Markenrelevanz von Huawei.

Durch die Integration fortschrittlicher Gesundheits- und Fitnessfunktionen ermöglicht Huawei Designern, Technologie mit Kunst zu verbinden und die Nachfrage nach gesundheitsorientierten Wearables zu erfüllen. Damit verschafft sich Huawei einen Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Xiaomi sowie Apple und positioniert Designer als Innovatoren in einem Markt, in dem anpassbare Zifferblätter Wearables zu Lifestyle-Essentials machen.

Strategische Allianzen mit dem globalen Einfluss von Huawei fördern wirkungsvolle Partnerschaften und eröffnen Designern die Möglichkeit, ihre Präsenz auf dem Wearable-Markt zu erweitern. Diese Zusammenarbeit gestaltet die Zukunft der Wearable-Technology durch Kreativität, Technologie und globale Reichweite.

Informationen zu HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services zielt darauf ab, Nutzern weltweit ein umfassendes Mobilerlebnis zu bieten. Zu den Diensten gehören AppGallery, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads und mehr. HUAWEI Mobile Services deckt 440 Millionen Nutzer in über 170 Ländern ab und ermöglichen jedem Huawei-Gerätenutzer ein smartes Leben.

Mit mehr als 7,2 Millionen registrierten Entwicklern hat HMS seine Position als eines der Top-3-Mobile-Ökosysteme der Welt gefestigt. HMS Core bietet benutzerfreundliche Entwicklungs- und Funktionskomponenten für App-Entwickler und baut ein plattformübergreifendes Ökosystem auf, das unterschiedliche Geräte wie Smartphones, Smartwatches, Tablets oder Smart Screens unterstützt.

