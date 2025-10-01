Werbung ausblenden

Original-Research: Marinomed Biotech AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Marinomed Biotech AG - von GBC AG

01.10.2025 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu Marinomed Biotech AG

     Unternehmen:               Marinomed Biotech AG
     ISIN:                      ATMARINOMED6

     Anlass der Studie:         Management-Interview
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  42,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Marinomed hat kürzlich die Halbjahreszahlen 2025 veröffentlicht und dabei
eindrucksvoll gezeigt, dass die Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen
und die finanzielle Basis deutlich gestärkt werden konnte. Neben dem Verkauf
des Carragelose-Geschäfts und der geplanten Wandelanleihe stand vor allem
die Weiterentwicklung der Marinosolv-Plattform im Mittelpunkt, mit der das
Unternehmen wichtige Schritte in Richtung nachhaltiger Profitabilität setzt.
Besonders hervorzuheben ist der Abschluss einer ersten Partnerschaft für
Budesolv in der Schweiz, die nicht nur kurzfristige Einnahmen, sondern auch
Chancen auf weitere internationale Kooperationen eröffnet.

Auf Basis dieser Entwicklungen ist ein Research Update von GBC geplant, das
die aktuellen Zahlen, die Fortschritte in der Pipeline und den strategischen
Ausblick in die Bewertung einfließen lassen wird. Vor diesem Hintergrund
sprechen wir heute mit CEO Andreas Grassauer über die jüngsten Ergebnisse,
die Perspektiven der Schlüsselprojekte und die langfristige Vision von
Marinomed.

GBC AG: Herr Grassauer, Marinomed hat die Restrukturierung erfolgreich
abgeschlossen und die Liquidität durch den Verkauf des Carragelose-Geschäfts
sowie durch die geplante Wandelanleihe und Kapitalerhöhung gestärkt. Wie
sehen Sie die aktuelle finanzielle Position des Unternehmens und welchen
strategischen Spielraum eröffnet Ihnen das?

Andreas Grassauer: Die beiden Kapitalmaßnahmen stärken natürlich die
finanzielle Position des Unternehmens. Die 100% Zustimmung der
Hauptversammlung zur Anleihe freut mich natürlich sehr. Aus strategischer
Sicht ist es wünschenswert in Gesprächen und Verhandlungen mit potenziellen
Lizenznehmern in einer möglichst guten Position zu sein.

GBC AG: Im ersten Halbjahr 2025 wurde eine Partnerschaft für Budesolv in der
Schweiz abgeschlossen. Welche Bedeutung hat dieser Deal für Marinomed und
welche weiteren Partnerschaften planen Sie, um die Marinosolv-Plattform
international zu etablieren?

Andreas Grassauer: Dieser Deal ist der erste Schritt für weitere
Partnerschaften, die wir nun vorantreiben. Wir sind überzeugt, dass die
Registrierung in der Schweiz uns Chancen in einer Reihe weiterer Märkte im
Ausland und damit auf signifikanten Umsatz eröffnen wird.

GBC AG: Neben Budesolv rückt auch Tacrosolv zunehmend in den Fokus. Welche
Marktchancen ergeben sich aus den jüngsten Entwicklungen in der
Augenheilkunde?

Andreas Grassauer: Ein Mitbewerber hat es geschafft Zulassungen und
Partnerschaften für Augentropfen basierend auf einer sogenannten
Ewigchemikalie, einem polyflouriertem Alkan zu erwirken. Damit wurde zwar
medizinisch und kommerziell das Konzept der aufgelösten Variante eines
makroliden Immunsuppressivums validiert, aber auch die Diskussion über die
Notwendigkeit des Einsatzes derartiger Technologien in der Augenheilkunde
verstärkt. Weil Tacrosolv auf der nachhaltigen Marinosolv Technologie
basiert und darüber hinaus der Wirkstoff deutlich wirksamer ist, als das vom
Mitbewerb gelöste Cyclosporin, sieht Marinomed nun auch größere Chancen für
eine schnelle kommerzielle Umsetzung.

GBC AG: Die Technologieplattform Marinosolv hat sich nicht nur für eigene
Produkte, sondern auch für externe Kunden als sehr interessant erwiesen.
Welche Fortschritte sehen Sie im Bereich Solv4U und wie trägt dieser
Geschäftsbereich zur Diversifizierung und Wertschöpfung von Marinomed bei?

Andreas Grassauer: Solv4U wird langfristig für die Wertschöpfung von
Marinomed immer wichtiger werden. Die Projekte, die wir heute für Kunden
machen zielen durchwegs auf große Märkte ab. Die Auswirkung auf das Ergebnis
ist aktuell noch gering. Wir müssen allerdings auch keine großen Risiken
eingehen,

GBC AG: Mit Satiasolv haben Sie ein CBD-Produkt entwickelt, das durch
Marinosolv eine deutlich bessere Bioverfügbarkeit zeigt. Welche Chancen
sehen Sie im wachsenden Markt für Cannabinoid-basierte Therapien?

Andreas Grassauer: Der europäische CBD-Markt soll bis 2030 mit einer
jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 25% wachsen. Haupttreiber dieses
Wachstums sind die fortschreitende Legalisierung von Hanfprodukten, die
wachsende Nachfrage nach CBD-haltigen Artikeln. Weil CBD schwer löslich ist
bestehen hier gute Chancen für Marinomed in diesem Markt ein Standbein
aufzubauen.

GBC AG: Wenn Sie fünf Jahre in die Zukunft blicken wo sehen Sie Marinomed im
Jahr 2030?

Andreas Grassauer: Auch wenn der Blick in Zukunft schwer ist, so haben wir
einen konkreten Plan: Marinomed ist ein profitables Unternehmen. Die
Lizenzeinnahmen aus der Vermarktung von Budesolv steigen kontinuierlich.
Tacrosolv verändert gerade die Behandlung entzündlicher Augenerkrankungen
und eine Reihe weiterer Projekte trägt bereits zu den Umsätzen von Marinomed
bei. Aufgrund der hohen Profitabilität wird zudem eine Dividende
ausschütten.

GBC AG: Vielen Dank für das Interview.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4e40728e58950a8d8e5ecc5d7ed20581

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum der Fertigstellung: 01.10.2025 (10:00 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 01.10.2025 (14:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2206790 01.10.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Marinomed Biotech

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstiegheute, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden