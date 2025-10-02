IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics ernennt Dr. Mark Lambermon zum Head of Quality and Operations

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics ernennt Dr. Mark Lambermon zum Head of Quality and Operations

Montreal, QC, Kanada, 2. Oktober 2025 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das auf Technologien zur Arzneimittelabgabe spezialisiert ist, freut sich, die Ernennung von Mark Lambermon, PhD, zum Head of Quality and Operations bekannt zu geben. Dr. Lambermon bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen pharmazeutische F&E, biotechnologische Innovation und kommerzielle Produktion mit und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Aufbau und in der Leitung von Qualitätsorganisationen über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung hinweg.

Dr. Lambermon hatte Führungspositionen bei AbbVie Inc. und Baxter Healthcare in Chicago, Illinois, inne, wo er globale CMC-Programme leitete, Lieferanten und CDMOs qualifizierte und überwachte sowie GMP-konforme Qualitätssysteme implementierte. Frühere Stationen seiner Karriere umfassen die Leitung der Qualitätskontrollabteilungen zur Unterstützung der FDA-regulierten Produktion bei NantPharma und Monosol Inc.sowie Beiträge zur Entwicklung AAV-basierter Gentherapien bei Arthrogen BV in Amsterdam, Niederlande.

Marks umfassende Expertise in den Bereichen Qualität, regulatorische Compliance und Operations wird entscheidend sein, wenn wir uns auf regulatorische Zulassungen vorbereiten, sagte Sébastien Plouffe, Gründer und CEO von Defence Therapeutics. Er verfügt über breite Erfahrung im Design phasengerechter Qualitätssysteme, in der globalen Lieferkettenaufsicht und in der Vorbereitung von Organisationen auf Inspektionsbereitschaft - genau die Führungsqualitäten, die wir benötigen, um unser nächstes Wachstumsstadium zu unterstützen und starke Partnerschaften mit der Pharmaindustrie aufzubauen.

Ich freue mich sehr, zu diesem entscheidenden Zeitpunkt zu Defence Therapeutics zu stoßen, sagte Dr. Lambermon. Mit Accum® haben wir die reale Chance, Behandlungsergebnisse und Lebensqualität für Patienten mit aggressiven Krebsarten zu verbessern. Meine Priorität ist es, eine skalierbare, phasengerechte Qualitätsorganisation aufzubauen, sodass unsere wissenschaftliche Innovation durch operative Exzellenz, regulatorische Konformität und vor allem Patientensicherheit ergänzt wird.

Dr. Lambermon promovierte in Zellbiologie an der Universität Basel, Schweiz, und absolvierte Postdoc-Forschungsaufenthalte an der University of Toronto sowie der Radboud University in den Niederlanden. Zuvor erwarb er seinen BSc und MSc in Organischer Chemie und Biochemie an der Universität Nijmegen in den Niederlanden.

Das Unternehmen hat Dr. Lambermon 100.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) gemäß den Bedingungen des Omnibus Incentive Plans von Defence gewährt. Die Optionen sind sofort unverfallbar und können zu einem Preis von 0,80 $ pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zuteilungsdatum ausgeübt werden.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, klinisches Biotechnologieunternehmen, das die nächste Generation von ADC-Produkten auf Basis seiner proprietären Plattform entwickelt und optimiert. Der Kern dieser Plattform ist die ACCUM®-Technologie, die eine präzise Abgabe von ADCs in intakter Form an Zielzellen ermöglicht. Dadurch kann die Wirksamkeit und Potenz im Kampf gegen Krebs erheblich gesteigert werden.

Investor Relations & Medienkontakt:

Sébastien Plouffe, Präsident, CEO und Director

Tel.: +1 (514) 947 2272

E-Mail: splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

www.linkedin.com/company/defence-therapeutics

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht ausschließlich, an Formulierungen wie erwartet, plant, beabsichtigt, glaubt, schätzt, prognostiziert, potenziell oder ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Gründe hierfür können regulatorische Maßnahmen, Marktpreise, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen oder allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen und Überzeugungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Aussagen.

Weder die CSE noch deren Marktaufsichtsbehörde übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

