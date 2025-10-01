Zinswende voraus? Das sollten Anleger jetzt beachten | EZB | Fed | Zinserhöhung | Börse Stuttgart

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



In diesem Marktgespräch analysieren Cornelia "Conny" Frey (Senior Communication Manager) und Jens Furkert (Boerse Stuttgart Group) die aktuelle Zinsentwicklung in den USA und Europa. Im Fokus steht die Frage, wie die Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten die internationalen Märkte bewegen – und welche Konsequenzen dies speziell für Anleger in Europa mit sich bringt. Dabei geht es um zentrale Themen wie den anhaltenden Inflationsdruck, die Stabilität der Zinsen im Euroraum sowie die Wechselkursdynamik zwischen Euro und US-Dollar.



Timestamps:

00:00 ► Zinsentwicklung in den USA und Europa

02:10 ► Einfluss der Zinssenkungen auf den Markt

02:55 ► Sinkende Zinsen in den USA, Zinsanstieg in Europa – Was sind die Folgen?

03:50 ► Merkbare Veränderung bei den Dollar-Anleihen?

05:00 ► Welche Unternehmensanleihen stehen im Fokus der Anleger?

06:24 ► Verabschiedung



