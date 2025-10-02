EQS-News: EVEREADY® KÜNDIGT HARRY KANE ALS GLOBALEN MARKENBOTSCHAFTER AN

EQS-News: Energizer Holdings, Inc. / Schlagwort(e): Vereinbarung/Personalie

EVEREADY® KÜNDIGT HARRY KANE ALS GLOBALEN MARKENBOTSCHAFTER AN



02.10.2025

Die Partnerschaft mit dem internationalen Fußballstar und Familienvater ist Teil einer umfassenderen internationalen Marketingkampagne, um die Markenpräsenz weltweit auszubauen

ST. LOUIS, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- EVEREADY®, eine führende Marke für Batterien und Beleuchtungsprodukte, gab bekannt, dass Harry Kane, Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft und Stürmer beim FC Bayern München, ihr globaler Markenbotschafter wird.

EVEREADY ist die Marke, der Menschen vertrauen, wenn es um hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen geht, denn sie beleuchtet, schützt, unterhält und versorgt Familien. Als bekannte und angesehene Marke in Regionen weltweit freut sich EVEREADY über die Partnerschaft mit Harry, da die Marke ihre Bemühungen verstärkt, erschwingliche Energie weltweit verfügbar zu machen.

Im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft wird Harry in internationalen Marketingkampagnen von EVEREADY auftreten, die über verschiedene Kanäle wie soziale Medien, digitale Kanäle, E-Commerce, Außenwerbung und Ladenauslagen verbreitet werden.

„Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit einer echten globalen Fußballikone und heißen Harry Kane als globalen Markenbotschafter von EVEREADY willkommen", sagte Lori Shambro, Chief Marketing Officer von Energizer Holdings. „Unsere Partnerschaft mit Harry ist eine von vielen Marketingmaßnahmen, die EVEREADY dabei helfen werden, neue Verbraucher auf der ganzen Welt anzusprechen und zu begeistern, um zu zeigen, wie unsere hochwertigen, erschwinglichen Produkte Familien dabei helfen können, die Energie zu erhalten, die sie für ihr geschäftiges Leben benötigen, und gleichzeitig ihr Budget im Gleichgewicht zu halten."

„Ich bin begeistert und stolz darauf, mit EVEREADY zusammenzuarbeiten", sagte Harry. „Sie sind eine vertrauenswürdige globale Marke, die dafür bekannt ist, immer da zu sein, wenn es darauf ankommt – insbesondere wenn es darum geht, dass zu Hause alles reibungslos läuft. Ich freue mich darauf, enger mit ihnen zusammenzuarbeiten!"

Harry Kane ist ein weltbekannter Fußball-Superstar, Kapitän der englischen Nationalmannschaft und Stürmer beim FC Bayern München. Er ist der Rekordtorschütze von Tottenham Hotspur und England und hat in seiner beeindruckenden Karriere mehrere Goldene Schuhe der Premier League, Torschützenkönig-Auszeichnungen der Bundesliga, den Goldenen Schuh der Weltmeisterschaft 2018, den Goldenen Schuh Europas und den Bundesliga-Titel gewonnen. Zuletzt wurde er zum schnellsten Spieler in einer der fünf besten Ligen Europas, der die Marke von 100 Toren erreicht hat. Ein produktiver Torschütze und inspirierender Anführer auf und neben dem Platz.

EVEREADY ist eine Marke der Energizer Holdings, Inc. Weitere Informationen erhalten Sie unter Eveready.com.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Pressesprecher von Energizer Holdings, John Leiby, unter John.Leiby@Energizer.com oder an Media@Energizer.com.

Informationen zu Energizer HoldingsEnergizer Holdings mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, USA, ist einer der weltweit größten Hersteller von Primärbatterien und tragbaren Beleuchtungsprodukten und verfügt über weltweit anerkannte Marken wie Energizer, Eveready, Rayovac und Varta. Energizer Holdings ist außerdem ein führender Entwickler und Vermarkter von Duft- und Pflegeprodukten für Autos von bekannten Marken wie A/C Pro, Armor All, Bahama & Co., California Scents, Driven, Eagle One, LEXOL, Nu Finish, Refresh Your Car! und STP.

Als globaler Markenvertrieb von Konsumgütern ist es unsere Mission, durch besseren Service für Verbraucher und Kunden die Führungsposition in unseren Kategorien zu behaupten.

