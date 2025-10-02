EQS-News: Generationswechsel bei XAIA Investment

Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Fonds

Geplanter Wechsel in der Geschäftsführung

Christofer Vogt und Dr. Jan-Frederik Mai folgen auf Ulrich von Altenstadt

Unveränderter Fokus auf Kontinuität und Expertise in marktneutralen Anlagestrategien



München, 2. Oktober 2025. Die XAIA Investment GmbH hat einen geplanten Wechsel in der Geschäftsführung vollzogen: Ulrich von Altenstadt ist auf eigenen Wunsch zum 30. September 2025 aus der operativen Geschäftsführung ausgeschieden. Zum 1. Oktober 2025 wurden Christofer Vogt und Dr. Jan-Frederik Mai als neue Geschäftsführer bestellt. Beide sind seit dem Jahr 2011 maßgeblich am Investmentprozess der Gesellschaft beteiligt und verfügen über langjährige Erfahrung im Management marktneutraler Strategien.

Ulrich von Altenstadt wird XAIA weiterhin in beratender Funktion zur Seite stehen und seine Rolle als Vorstand der XAIA AG, der Muttergesellschaft, fortführen. „Mit diesem Schritt stellen wir die Weichen für eine stabile und zukunftsorientierte Entwicklung von XAIA – und dies aus den eigenen Reihen heraus“, kommentiert Dr. Wolfgang Klopfer, der Vorsitzende der Geschäftsführung der XAIA Investment. „Ich freue mich, dass zwei hochqualifizierte Kollegen mit hervorragender Kenntnis unserer Strategien und Unternehmenskultur diese Verantwortung übernehmen.“

Christofer Vogt wird künftig die Bereiche Investorenbetreuung, Kommunikation und Marketing verantworten. Dr. Jan-Frederik Mai übernimmt die Leitung der Bereiche Modellierung und Financial Engineering. Beide haben in ihren Fachbereichen bereits in der Vergangenheit wesentliche Beiträge zur Weiterentwicklung der Gesellschaft geleistet und waren zuletzt als stellvertretende Geschäftsführer tätig.

XAIA Investment ist seit ihrer Gründung auf marktneutrale Strategien spezialisiert. Insbesondere im Bereich strukturierter Kapitalstruktur-Strategien gilt die Gesellschaft als einer der führenden unabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum.

„Die Fähigkeit, in komplexen Marktphasen stabile Erträge zu erzielen – unabhängig vom Zinsumfeld und der Marktrichtung – ist ein zentrales Alleinstellungsmerkmal unserer Fonds“, so Christofer Vogt.

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,5 Milliarden Euro bleibt XAIA Investment ein verlässlicher Partner für institutionelle und private Anleger, die gezielt auf unkorrelierte Ertragsquellen setzen möchten. Der vollzogene Wechsel in der Geschäftsführung unterstreicht das Bekenntnis zu Qualität, Kontinuität und unternehmerischer Verantwortung.

