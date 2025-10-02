EQS-News: Gewinner der „2025 Belonging Awards" bekannt gegeben - Benchmark für führende Organisationen gesetzt

EQS-News: Employer Branding Institute / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

SHANGHAI , 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Gewinner der „2025 Belonging Awards", die vom Employer Branding Institute, einer führenden Organisation für Arbeitgebermarkenkommunikation, veranstaltet werden, wurden in China offiziell bekannt gegeben. Bei den diesjährigen Awards wurden Unternehmen in 10 Schlüsselkategorien, 21 Dimensionen und anhand von 112 Indikatoren umfassend bewertet. Letztendlich haben sich die folgenden 72 herausragenden Unternehmen von der Konkurrenz abgehoben und wurden als vorbildliche Arbeitgeber in den Kategorien Diversity, Equity und Inclusion (Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion) ausgezeichnet. Am 25. August fand in Datong in der chinesischen Provinz Shanxi die feierliche Verleihung der „2025 Belonging Awards" statt, die mit Stolz von der Premium-Spirituosenmarke Rémy Cointreau gesponsert und in Zusammenarbeit mit Jaguar Land Rover China organisiert wurde.

Mit den „2025 Belonging Awards" sollen Unternehmen identifiziert und ausgezeichnet werden, die „belonging" (Zugehörigkeit) wirklich in den Mittelpunkt ihrer Strategien stellen und Arbeitsplätze schaffen, an denen sich jeder Mitarbeiter respektiert, anerkannt, unterstützt und befähigt fühlt, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Während des sechsmonatigen Bewerbungsprozesses gingen Bewerbungen von 694 renommierten nationalen und internationalen Unternehmen ein, darunter Rémy Cointreau, Mercedes-Benz, BOSCH, Jaguar Land Rover China, HSBC China, L'ORÉAL China, Carlsberg, TCL, BAYER und viele weitere. Diese Unternehmen aus über 50 Ländern und Regionen und 97 Branchen reichten insgesamt 47.192 Bewerbungsunterlagen zur Prüfung ein. Die Awards würdigen führende Unternehmen auf dem chinesischen Markt, die sich durch innovative, systematische und umfassende Praktiken in den Kategorien Diversity, Equity und Inclusion (Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion) auszeichnen und damit sowohl intern als auch extern bedeutende Wirkungen erzielen.

Die Bekanntgabe der „2025 Belonging Awards" stellt einen bedeutenden Schritt für Unternehmen bei der Förderung von Initiativen für Diversity, Equity und Inclusion (Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion) dar und spiegelt ihr Engagement für Innovation und Wachstum in einem herausfordernden Marktumfeld wider. Die „2025 Belonging Awards" vermitteln Unternehmen nicht nur ein klares Verständnis ihrer Investitionen und Fortschritte in den Bereichen Diversity, Equity und Inclusion (Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion), sondern tragen auch dazu bei, die steigenden Anforderungen globaler Vorschriften in Bezug auf Compliance und Transparenz zu erfüllen. Auf diese Weise unterstützen die Awards Unternehmen dabei, ihre Kernkompetenzen und ihren Einfluss in den Bereichen Diversity, Equity und Inclusion (Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion) auszubauen und gleichzeitig die Sichtbarkeit der Marke der ausgezeichneten Arbeitgeber zu erhöhen.

Das Employer Branding Institute ist ein führendes Forschungsinstitut für Arbeitgebermarken, das führende Persönlichkeiten und Personalfachleute auf dem Gebiet des globalen Employer Branding vereint. Das Employer Branding Institute hat mehr als 2.000 Mitglieder, darunter mehr als 300 Fortune Global 500-Unternehmen. Das Employer Branding Institute ist eine gemeinsame Marke von HRflag und Wild Theory.

