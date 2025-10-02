EQS-News: H.I.G. Capital schließt die Übernahme von France Workwear ab

EQS-News: H.I.G. Capital / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

H.I.G. Capital schließt die Übernahme von France Workwear ab



02.10.2025 / 14:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LONDON, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine seiner Tochtergesellschaften die Übernahme des französischen Workwear-Geschäfts von Rentokil Initial abgeschlossen hat. Das Unternehmen wird umfirmiert und ab Anfang 2026 unter einem neuen Namen firmieren.

France Workwear mit Hauptsitz in Frankreich ist ein führender Anbieter von Full-Cycle-Textildienstleistungen, der sich auf das Design, die Vermietung und die Reinigung/Reparatur von Arbeitskleidung, Flachwäsche und Hygienelösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen vereint Größe, Servicequalität und Nachhaltigkeit, um an 34 Standorten und über ein landesweites Logistiknetzwerk geschäftskritische Dienstleistungen anzubieten. France Workwear bedient über 21.000 Kunden aus verschiedenen Branchen im Rahmen langfristiger Abonnementverträge und weist eine hohe Kundenbindungsrate auf.

Fabrice Shoshany, CEO von France Workwear, erklärte: „Wir sind sehr stolz darauf, Teil der H.I.G.-Familie zu werden, und dankbar für das Vertrauen in unsere Strategie und unser Engagement für die Zukunft. Diese Partnerschaft markiert den Beginn eines neuen Kapitels für France Workwear – eines Kapitels, in dem wir unsere Führungsposition im Bereich Textilvermietung stärken, unseren Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit ausweiten und unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern in Frankreich und darüber hinaus weiterhin einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten werden. Wir sind bereits als führendes Unternehmen in den Bereichen PSA, Reinräume und Rückverfolgbarkeit anerkannt. Mit der Unterstützung von H.I.G. werden wir unsere Position als Branchenmaßstab weiter stärken."

Tobias Borkowski, Managing Director bei H.I.G., erklärte: „France Workwear ist seit langem als grundlegender Akteur auf dem französischen Textildienstleistungsmarkt anerkannt und bietet für eine Vielzahl von Branchen wichtige Arbeitskleidung, Flachwäsche und Hygienelösungen an. Mit einem robusten Abonnementmodell, einer starken Marktposition und einer klaren Wachstumsstrategie sind wir der Ansicht, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um als unabhängige Plattform erfolgreich zu sein und seine Expansion in ganz Europa zu beschleunigen."

Markus Noe-Nordberg, Managing Director und Head of H.I.G. Europe Middle Market Private Equity, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, in France Workwear zu investieren, ein Unternehmen, das im Bereich Textilvermietung führend ist und eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz in Bezug auf Qualität und Innovation vorweisen kann. Dank der Erfahrung von H.I.G. in der Skalierung von Unternehmen und der Durchführung von Unternehmensausgliederungen sind wir gut positioniert, um France Workwear bei seinem Übergang zu einem unabhängigen Unternehmen zu unterstützen und die nächste Wachstumsphase voranzutreiben."

H.I.G. wurde von Jefferies und Santander beraten.

Informationen zu France Workwear

France Workwear ist ein führender Anbieter von Full-Cycle-Textildienstleistungen in Frankreich, der sich auf Arbeitskleidung, Flachwäsche und Hygienelösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus einer Vielzahl von Branchen und bietet geschäftskritische Dienstleistungen über ein landesweites Netzwerk und ein robustes Abonnementmodell an. Mit einem starken Engagement für Servicequalität und einem Fokus auf Nachhaltigkeit ermöglicht France Workwear seinen Kunden, sicher, effizient und verantwortungsbewusst zu arbeiten.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar*. Sie hat ihren Sitz in Miami und unterhält Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationale Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Aktienfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen sowie Unternehmensausgliederungen sowohl von profitablen als auch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

Kontakt:

Tobias Borkowski

Managing Director

tborkowski@hig.com

Markus Noe-Nordberg

Managing Director

mnordberg@hig.com

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Vereinigtes Königreich

P: +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hig-capital-schlieWt-die-ubernahme-von-france-workwear-ab-302573692.html

02.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2207582 02.10.2025 CET/CEST