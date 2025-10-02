EQS-News: Jackery feiert 10 Tage Prime Big Deal Days: Bis zu 46 % Rabatt auf Powerstations, Solargeneratoren und Balkonkraftwerksspeicher

EQS-News: Jackery Technology GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

Jackery feiert 10 Tage Prime Big Deal Days: Bis zu 46 % Rabatt auf Powerstations, Solargeneratoren und Balkonkraftwerksspeicher



02.10.2025 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DÜSSELDORF, Deutschland, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Nicht nur während der anstehenden Amazon Prime Deal Days können Jackery Kundinnen und Kunden kräftig sparen, denn der Spezialist für mobile und emissionslose Energielösungen verlängert den Aktionszeitraum im eigenen Onlineshop auf 10 Tage. Unter dem Motto „Kraftvoll in den Herbst. Unabhängigkeit genießen." bietet Jackery vom 3. bis 12. Oktober hohe Rabatte mit bis zu 950 Euro Preisnachlass und zusätzliche Geschenke. Im Mittelpunkt stehen mit der v2-Serie die neue Generation der mobilen Powerstations sowie das HomePower 2000 Ultra, Jackerys kompaktes All-in-one-Balkonkraftwerk mit Speicher. Neben deutlichem Sparpotenzial locken zusätzliche Gratiszugaben wie Smart Plugs oder Smart Meter.

HomePower 2000 Ultra für unabhängige Haushalte um 400 Euro reduziert

Jackery rückt seinen DIY-Balkonkraftwerkspeicher HomePower 2000 Ultra in den Fokus. Die All-in-one-Lösung bietet einen integrierten Wechselrichter, die optionale Anbindung dynamischer Stromtarife und ein innovatives Brandschutzsystem. Modular von 2 auf 8 kWh erweiterbar, lassen sich gängige Solarpanels mit einer PV-Leistung von insgesamt bis zu 2000 Watt anschließen. Während der Aktion ist der Speicher für 699 Euro statt 1.099 Euro erhältlich. Zusätzlich legt Jackery zwei Smart Plugs im Wert von 78 Euro kostenlos bei, um stromhungrige Geräte noch gezielter mit Solarenergie zu versorgen. Im Bundle mit vier flexiblen 200-Watt-Solarmodulen reduziert sich der Paketpreis um knapp 30 % auf 1.198 Euro statt 1.698 Euro.

Mobilität trifft Leistung mit bis zu 950 Euro Rabatt

Wer unterwegs stets mit sauberer Energie versorgt sein möchte, greift zum stark rabattierten Solargenerator 2000 v2. Das Set überzeugt mit einer kraftvollen 2 kWh LiFePO4-Powerstation, die zu der kleinsten und leichtesten ihrer Klasse gehört. Mit einer Dauerleistung von 2200 Watt versorgt sie auch stromintensive Geräte beim Camping und Co über sechs Anschlüsse. Selbst erntet das Kraftpaket wahlweise per DC, 12-Volt-Anschluss während der Autofahrt oder über das zum Bundle gehörende SolarSaga 200-Watt-Panel neue Energie. Beides ist als Solargenerator 2000 v2 mit einem Rabatt von 46 % um 950 Euro reduziert und für 1.099 statt 2.049 Euro zu haben.

Der Solargenerator 1000 v2 kommt als Set mit dem mobilen SolarSaga 100-Watt-Panel und einer 1-kWh-Powerstation. Der LiFePO4-Akku bietet satte 1500 Watt Dauerleistung und versorgt damit Abnehmer über sechs Ausgänge, darunter AC-Steckdosen, USB-C- und USB-A-Schnittstellen sowie einen 12-Volt-Anschluss. Dazu bringt das Kraftpaket das optimierte Batteriemanagementsystem mit exklusiver ChargeShield 2.0-Technologie mit, die für Sicherheit und besten Batterieschutz sorgt. Mit einem Aktionsrabatt von 30 % ist das Bundle für nur 699 Euro statt 999 Euro im Jackery-Onlineshop erhältlich.

Weitere Informationen zu den Angeboten stehen im Online-Shop von Jackery DE zur Verfügung.

Pressekontakt:Nadine Konstanty

PR KONSTANT

Tel.: +49 211 73063360

Mail: nadine@konstant.de

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2784692/Jackery_Prime_Big_Deal_Days.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2618761/5536135/Jackery_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jackery-feiert-10-tage-prime-big-deal-days-bis-zu-46--rabatt-auf-powerstations-solargeneratoren-und-balkonkraftwerksspeicher-302572191.html

02.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2207220 02.10.2025 CET/CEST