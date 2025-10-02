EQS-News: Precisely integriert Stammdatenmanagement mit Data Governance, um KI und erweiterte Analysen zu ermöglichen

EQS-News: Precisely / Schlagwort(e): Produkteinführung

Precisely integriert Stammdatenmanagement mit Data Governance, um KI und erweiterte Analysen zu ermöglichen



02.10.2025 / 15:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mit den neuen Produktupdates konsolidiert Precisely MDM und Governance und macht zuverlässige Daten im gesamten Unternehmen sichtbar, verständlich und nutzbar

BURLINGTON, Massachusetts, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität, hat heute neue Updates für seine EnterWorks™-Software angekündigt, die Master Data Management (MDM) mit dem Data Governance-Service in der Precisely Data Integrity Suite integrieren. Mit dieser Version können Unternehmen Stammdaten einfach mit Richtlinien, Zielen und Kennzahlen verknüpfen. So können Unternehmen für mehr Transparenz, Verantwortlichkeit und Compliance sorgen.

MDM-Implementierungen konzentrieren sich darauf, zuverlässige Daten in den Bereichen Produkte, Lieferanten, Standorte oder andere Domänen bereitzustellen. Viele Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, diese Daten zugänglich, verständlich und konsistent über alle Unternehmensfunktionen und Geschäftspartner hinweg anzuwenden. Durch die Integration der EnterWorks-Stammdaten in den Data Governance Service der Data Integrity Suite schließt Precisely diese Lücke. Teams aus IT- und den Fachbereichen haben so die Möglichkeit, die wichtigsten Daten schnell zu finden und zu interpretieren, sie mit Compliance-Anforderungen und strategischen Prioritäten abzustimmen und eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, die Vertrauen und Zusammenarbeit fördert.

„Zu viele Unternehmen haben in MDM-Initiativen investiert, nur um festzustellen, dass der Nutzen gering ist, wenn Teams nicht einfach auf Stammdaten zugreifen oder diese im richtigen Geschäftskontext anwenden können – und angesichts der heutigen Fokussierung auf KI führt diese Lücke zu einem ernsthaften Wettbewerbsnachteil", sagte Cameron Ogden, SVP of Product Management bei Precisely. „Indem sie das Unsichtbare sichtbar machen, eine gemeinsame Geschäftssprache schaffen und KI zur Automatisierung von Aufgaben wie der Beschreibung von Vermögenswerten einsetzen, können Kunden ihre Audit-Bereitschaft stärken, den ROI realisieren und sicherstellen, dass ihre Daten fundiert sind, um fortschrittliche Analysen und KI-Initiativen voranzutreiben."

Modernisierte Benutzeroberfläche optimiert Onboarding und Einführung

Zusätzlich zur Integration mit Daten-Governance-Richtlinien, Assets und Definitionen bieten die Updates für EnterWorks eine modernisierte Benutzeroberfläche mit visuellen Verbesserungen im Dashboard, in den Repository-Listen und in den Detailansichten der Datensätze. Das überarbeitete Design ist auf die Precisely Data Integrity Suite abgestimmt und sorgt für ein konsistentes Nutzererlebnis über alle Lösungsmodule hinweg. So wird das Onboarding vereinfacht und eine breitere Einführung von Governance-konformen Datenpraktiken gefördert.

Diese neuesten Updates sind besonders relevant für Branchen mit strengen regulatorischen Standards und Praktiken, wie z. B. Einzelhandel, Konsumgüter (CPG), Fertigung, Energiedienstleister, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Durch die Konsolidierung von MDM und Daten-Governance von einem einzigen Anbieter können Unternehmen:

die Sichtbarkeit und das gemeinsame Verständnis von Stammdaten mit einem einzigen, durchsuchbaren Katalog von EnterWorks-Metadaten neben allen anderen Unternehmensdatenbeständen in der Data Integrity Suite verbessern

die Produktivität durch KI-gestützte Asset-Beschreibungen wichtiger Stammdatenfelder direkt in der Data Integrity Suite steigern

den MDM-ROI steigern und die Compliance verbessern durch Darstellung der Beziehungen zwischen EnterWorks-Stammdatenfeldern und Zielen, KPIs, Metriken, Richtlinien und Regeln

manuelle Tabellenkalkulationen durch direkte Übertragung von Metadaten aus dem Geschäftsglossar und dem Datenkatalog aus EnterWorks eliminieren

die Akzeptanz und Produktivität durch eine modernisierte, plattformübergreifende Benutzeroberfläche beschleunigen

Die Ankündigung unterstreicht das Engagement von Precisely, integrierte Lösungen für sein gesamtes Portfolio anzubieten, die die End-to-End-Fähigkeiten im Datenintegritätslebenszyklus verbessern und Unternehmen in die Lage versetzen, vertrauenswürdige Ergebnisse für leistungsstarke KI- und Analyseinitiativen zu erzielen.

Erfahren Sie mehr über den Wert der Vernetzung Ihrer MDM- und Data-Governance-Initiativen oder kontaktieren Sie noch heute das Team aus Datenintegritätsexperten von Precisely.

Über Precisely

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5538474/Precisely_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-integriert-stammdatenmanagement-mit-data-governance-um-ki-und-erweiterte-analysen-zu-ermoglichen-302573782.html

02.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2207636 02.10.2025 CET/CEST