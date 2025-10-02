EQS-News: The Ellinikon, Europas Vorzeigeprojekt der Stadterneuerung, schreitet mit voller Kraft voran

EQS-News: Lamda Development / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

The Ellinikon, Europas Vorzeigeprojekt der Stadterneuerung, schreitet mit voller Kraft voran



02.10.2025 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wichtige Ankündigungen zu neuen Entwicklungen und erreichten Meilensteinen

Multi-Millionen-Euro-Partnerschaft mit der ION Group für einen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationscampus

East Village, ein neues Stadtviertel entsteht in The Ellinikon

ATHEN, Griechenland, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- The Ellinikon, Europas größtes Stadterneuerungsprojekt, schreitet mit voller Geschwindigkeit voran. Mit dem Bau von mehr als 40 aktiven Baustellen, an denen ca. 3.000 Arbeiter und 18 führende Bauunternehmen beteiligt sind, erreicht LAMDA Development wichtige Meilensteine in seinem visionären Masterplan an der Athener Riviera.

Schaffung eines europäischen Zentrums für KI und Digitalisierung

Am 28. August nahm LAMDA Development ein verbindliches Angebot der ION Group, einem führenden globalen Finanztechnologieunternehmen, für den Erwerb eines Grundstücks in The Ellinikon an, um dort einen globalen Forschung-, Entwicklungs- und Innovationscampus zu errichten, der rund 2.000 Fachleute aus 44 Ländern zusammenbringen soll.

Der Campus, der von der ION Group in zwei verschiedenen Vierteln entwickelt wird, wird eine maximale bebaubare Fläche von etwa 250.000 m² haben. Er wird mindestens 50.000 m² Büro- und Kooperationsflächen, ein Auditorium mit 1.000 Plätzen für internationale Veranstaltungen und bis zu 200.000 m² Wohnflächen für die Mitarbeiter der ION-Gruppe umfassen.

Diese bahnbrechende Partnerschaft markiert den Beginn des Ellinikon Business District, der letzten Komponente des Masterplans für das Projekt, und positioniert The Ellinikon fest als europäisches Zentrum für KI und Digitalisierung.

Die Smart City der nächsten Generation begrüßt die Universität von Nikosia

Ein weiterer Meilenstein, der die Ambitionen von The Ellinikon im Hinblick auf die Entwicklung einer Smart City unterstützt, ist die Entscheidung der Universität Nikosia, ihren ersten Universitätscampus in Griechenland zu eröffnen.

UNIC Athen wird ein symbolischer integrierter Universitätscampus sein, der in The Ellinikon betrieben wird. 75.000 m² bebaubare Fläche wurden reserviert, um einen Campus für Akademiker, Forschung und Studentenwohnungen zu schaffen, der durch KI, Robotik und Wellness-Technologien unterstützt wird.

Die weiteren Phasen des UNIC-Athen-Campus im Rahmen des Ellinikon-Projekts sollen 2028 beziehungsweise 2031 abgeschlossen sein.

Wohnbauprojekte erreichen neue Höhepunkte

Die Wohnbaupipeline in The Ellinikon schreitet weiter zügig voran. Der Riviera Tower, Griechenlands erster Wolkenkratzer und höchstes Gebäude, hat nun 30 Stockwerke erreicht und damit die Hälfte seiner geplanten Endhöhe von 200 Metern überschritten. Nach seiner Fertigstellung wird der 50-stöckige Turm 173 Wohnungen beherbergen und damit der höchste Wohn-Wolkenkratzer im Mittelmeerraum sein.

Mit Skyline Havens, dem zehnten Wohnbauprojekt in The Ellinikon und einer Kollektion von 150 hochwertigen Residenzen, setzt sich das dynamische Wachstum des gesamten Wohnportfolios fort. Skyline Havens befindet sich in idealer Lage auf der Ostseite des The Ellinikon Projekts, in der Nähe des Commercial Hub und der Elliniko Metro Station, und ist Teil des East Village, eines prominenten neuen Viertels mit erhöhter Lage und umfassender Aussicht. Dieser elegante Wohnkomplex, bestehend aus acht mittelgroßen Gebäuden, bietet ein gehobenes Indoor-Outdoor-Wohnerlebnis mit Panoramablicken auf die Ägäis, den Ellinikon-Park und die Skyline von Athen. Skyline Havens wurde mit Fokus auf Licht, Wasser und einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen gestaltet. Die Häuser verfügen über eine doppelte Fassade, großzügige Balkone mit Meerblick von den meisten Wohnungen, private Pools in allen Erdgeschoss- und Penthouse-Einheiten und Zugang zu exklusiven, nur den Bewohnern vorbehaltenen Annehmlichkeiten wie Fitnessbereich, Außenpool, Kinderspielplatz, Rezeption und Concierge-Service sowie gesicherte Parkplätze.

In der Zwischenzeit entwickelt sich Little Athens, das grüne Parkviertel, stetig weiter. Diese grüne Stadt in der Stadt verfügt über 1.115 Wohnungen und über 100 Einzelhandelsgeschäfte auf Straßenebene und bietet einzigartige Wohnprojekte wie Park Rise, entworfen von der Bjarke Ingels Group, Pavilion Terraces, Promenade Heights, Atrium Gardens, Trinity Gardens und Sunset Groves.

Renaissance des Einzelhandels: Riviera Galleria und das Einkaufszentrum Ellinikon nehmen Gestalt an

Wo das Meer auf modernes Design trifft, ist die Riviera Galleria, die luxuriöse Einkaufs- und Lifestyle-Destination, schon jetzt eine neue architektonische Ikone. Die Bauarbeiten schreiten stetig voran und die erste Etage ist bereits von der Poseidonos Avenue aus zu sehen und bietet einen Vorgeschmack. Das von dem international anerkannten japanischen Architekten Kengo Kuma entworfene, 23.000 m² große Freizeitzentrum bietet ausgewählte Erlebnisse mit griechischen und internationalen Premium-Marken, gehobener Gastronomie und einem atemberaubenden Blick auf den Saronischen Golf. Die mit den Mietern unterzeichneten Vertragsbedingungen (Heads of Terms, HoT) decken bereits 78% der vermietbaren Fläche (GLA) ab.

Im Inneren von The Ellinikon befindet sich die Ellinikon Mall, die von dem preisgekrönten Büro Aedas entworfen wurde. Sie soll das größte und modernste Einzelhandelszentrum in Griechenland und eines der bedeutendsten in Südeuropa werden. Das Einkaufszentrum mit einer Bruttomietfläche von 100.000 m² wird mit einem hybriden, nachhaltigen Design entwickelt, das Innen- und Außenbereiche nahtlos integriert, um einen innovativen Einzelhandels-, Unterhaltungs- und Freizeitkomplex zu schaffen, in dem die Besucher inmitten von Natur und Innovation einkaufen, entspannen und Kontakte knüpfen können.

Die mit den Mietern unterzeichneten Vertragsbedingungen (Heads of Terms, HoT) decken bereits 64% der vermietbaren Fläche (GLA) ab.

Der Sportpark Ellinikon: Fitness für alle (verfügbar in 2026)

Der Bau des 287.000 Quadratmeter großen Sports Parks ist im Gange, der bald Athletinnen und Athleten willkommen heißen wird. Der Park, der für alle Altersgruppen und Leistungsniveaus konzipiert ist und Mitte 2026 für die Öffentlichkeit eröffnet wird, umfasst Fußball-, Tennis- und Basketballplätze, eine Leichtathletik-Arena sowie Wellness-Infrastruktur nach internationalen Standards.

Ruhige Gewässer entspringen: Ein neuer See im Herzen des Ellinikon-Parks

Im Ellinikon-Park, dem größten Küstenpark Europas, entsteht derzeit eine große ökologische Anlage: ein 14.600 Quadratmeter großer See. Zwischen dem Erlebnis- und dem Sportpark gelegen, verwandelt der See das Gelände der olympischen Kanu- und Kajakstation von 2004 sowie die ehemaligen Flugzeughangars in ein lebendiges grünes und blaues Refugium.

Der See selbst wird von einem 900 Meter langen Rundweg, zwei Fußgängerbrücken und von Bäumen gesäumten Pfaden umgeben sein, die sich harmonisch in die übrige Parklandschaft einfügen werden. Über 11.000 Bäume und Sträucher sowie 148.000 Stauden sollen gepflanzt werden, ebenso wie Wasserpflanzen, die das Wasser auf natürliche Weise reinigen und die lokale Artenvielfalt fördern. Diese Umwandlung ist ein starkes Symbol für die ökologische Erneuerung, bei der Natur, Kultur und Wohlbefinden in einer neuen, nachhaltigen Stadtlandschaft nahtlos ineinander übergehen.

Für weitere Informationen über The Ellinikon besuchen Sie bitte https://theellinikon.com.gr/

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2786102/The_Ellinikon.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2786337/The_Ellinikon_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-ellinikon-europas-vorzeigeprojekt-der-stadterneuerung-schreitet-mit-voller-kraft-voran-302572910.html