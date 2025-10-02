EQS-News: Ubiqconn Technology und RuggON stellen neue Websites vor, die ein intuitives digitales Erlebnis und einen Fokus auf vertikale Märkte bieten

EQS-News: Ubiqconn Technology / Schlagwort(e): Produkteinführung

Ubiqconn Technology und RuggON stellen neue Websites vor, die ein intuitives digitales Erlebnis und einen Fokus auf vertikale Märkte bieten



02.10.2025 / 16:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mit einem verbesserten Design und einer lösungsorientierten Navigation spiegeln die neu gestalteten Plattformen die Innovation der Marke wider und laden Partner aus aller Welt dazu ein, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu entdecken.

TAIPEI, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Ubiqconn Technology und seine Premium-Marke für robuste Computerlösungen, RuggON, sind stolz darauf, ihre neu gestalteten offiziellen Websites zu präsentieren. Diese digitale Transformation ist ein kühner Schritt zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit durch eine verfeinerte Ästhetik, eine intuitive Navigation und einen maßgeschneiderten Zugang zu vertikalen Lösungen und bekräftigt das Bestreben der Unternehmen nach Innovation und kundenorientierten Werten.

Paul Hsieh, Geschäftsführer von Ubiqconn Technology und RuggON, erklärte:

„Diese Neugestaltung ist das Ergebnis einer intensiven funktionsübergreifenden Zusammenarbeit. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine digitale Plattform zu schaffen, die nicht nur optisch modern ist, sondern Besuchern außerdem ermöglicht, unsere Kernangebote mühelos zu verstehen – von Ubiqconn Technologys maßgeschneiderten Mehrwertlösungen in den Bereichen Satellitenkommunikation, Schifffahrt, Behörden und intelligente, robuste Mobilität bis hin zu RuggONs felderprobten, robusten Technologien in den Bereichen öffentliche Sicherheit, missionskritische Betriebsabläufe, Logistik, industrielle Automatisierung, Landwirtschaft sowie Bergbau."

Die neuen Websites bieten außerdem ein erweitertes Portfolio branchenspezifischer Anwendungen, die Fachleute in die Lage versetzen, schnell die relevantesten Technologien zu finden, die auf ihre betrieblichen Herausforderungen und Ziele abgestimmt sind.

Wir heißen Partner, Unternehmenskunden und Branchenführer auf der ganzen Welt herzlich willkommen, die neuen Websites zu erkunden und sich mit uns in Verbindung zu setzen, um neue Möglichkeiten der strategischen Zusammenarbeit zu entdecken.

Ubiqconn Technology: www.ubiqconn.com

RuggON: www.ruggon.com

Unternehmensprofil

Ubiqconn Technology ist ein führender Anbieter robuster mobiler und satellitengestützter Konnektivitätslösungen, der Mehrwertdienste für kritische Sektoren wie Satellitenkommunikation, Schifffahrt, robuste intelligente Mobilität sowie Behörden anbietet. Geleitet von der Vision „Ubiquitous Connectivity" (allgegenwärtige Konnektivität) setzt Ubiqconn auf nutzerzentriertes Denken, agile Markteinführungsstrategien und technische Spitzenleistungen, um Kunden bei der Lösung realer Herausforderungen zu unterstützen sowie Innovationen zum Leben zu erwecken.

RuggON Corp, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen für unternehmenskritische Umgebungen. RuggON nutzt die jahrzehntelange Erfahrung der Ingenieure und die technologische Grundlage von Ubiqconn, um leistungsstarke, feldtaugliche Geräte zu liefern, welche die Produktivität in anspruchsvollen Sektoren wie öffentliche Sicherheit, Logistik, Industrieautomation, Landwirtschaft sowie Bergbau steigern.

Gemeinsam versorgen Ubiqconn und RuggON die Industrie mit zukunftsweisenden mobilen Computer- und Konnektivitätslösungen, welche die Effizienz und den Erfolg der Kunden steigern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2785648/Ubiqconn_Technology_RuggON_Unveil_All_New_Websites_Deliver_Intuitive_Digital_Experience.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2521620/Ubiqconn_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ubiqconn-technology-und-ruggon-stellen-neue-websites-vor-die-ein-intuitives-digitales-erlebnis-und-einen-fokus-auf-vertikale-markte-bieten-302573860.html

02.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2207652 02.10.2025 CET/CEST