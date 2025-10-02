NVIDIA Corp. - Doppeltes Ausrufezeichen!!

Werbung ausblenden
„Konsolidierung vor dem Abschluss“ lautete die Überschrift zu unserer letzten Analyse der Nvidia-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 24. September). Damit haben wir ins Schwarze getroffen, denn jüngst ist der Technologietitel auf ein neues Allzeithoch (188,14 USD) ausgebrochen. Der Vorstoß in „uncharted territory“ besitzt den zusätzlichen Charme, dass dadurch eines unserer Lieblingssetups erfüllt ist, welches ein hohes Momentum mit dem Abschluss von trendbestätigenden Konsolidierungsformationen verbindet. Schließlich hat das Papier damit gleichzeitig die Schiebezone der letzten Monate zwischen 164 USD und 184 USD zu den Akten gelegt (siehe Chart). Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial aus der beschriebenen Tradingrange auf 20 USD taxieren, wodurch erstmals Notierungen oberhalb der Marke von 200 USD wahrscheinlich erscheinen. Verschiedene konstruktive Indikatorensignale sorgen für zusätzlichen Rückenwind. Hervorheben möchten wir an dieser Stelle das neue MACD-Kaufsignal sowie den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy). Als Absicherung auf der Unterseite ist indes das jüngste Aufwärtsgap bei 180,32/179,77 USD prädestiniert.

NVIDIA Corp. (Daily)

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²



Nvidia

