NVIDIA Corp. - Doppeltes Ausrufezeichen!!

Doppeltes Ausrufezeichen!!
„Konsolidierung vor dem Abschluss“ lautete die Überschrift zu unserer letzten Analyse der Nvidia-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 24. September). Damit haben wir ins Schwarze getroffen, denn jüngst ist der Technologietitel auf ein neues Allzeithoch (188,14 USD) ausgebrochen. Der Vorstoß in „uncharted territory“ besitzt den zusätzlichen Charme, dass dadurch eines unserer Lieblingssetups erfüllt ist, welches ein hohes Momentum mit dem Abschluss von trendbestätigenden Konsolidierungsformationen verbindet. Schließlich hat das Papier damit gleichzeitig die Schiebezone der letzten Monate zwischen 164 USD und 184 USD zu den Akten gelegt (siehe Chart). Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial aus der beschriebenen Tradingrange auf 20 USD taxieren, wodurch erstmals Notierungen oberhalb der Marke von 200 USD wahrscheinlich erscheinen. Verschiedene konstruktive Indikatorensignale sorgen für zusätzlichen Rückenwind. Hervorheben möchten wir an dieser Stelle das neue MACD-Kaufsignal sowie den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy). Als Absicherung auf der Unterseite ist indes das jüngste Aufwärtsgap bei 180,32/179,77 USD prädestiniert.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
„Konsolidierung vor dem Abschluss“ lautete die Überschrift zu unserer letzten Analyse der Nvidia-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 24. September). Damit haben wir ins Schwarze getroffen, denn jüngst ist der Technologietitel auf ein neues Allzeithoch (188,14 USD) ausgebrochen. Der Vorstoß in „uncharted territory“ besitzt den zusätzlichen Charme, dass dadurch eines unserer Lieblingssetups erfüllt ist, welches ein hohes Momentum mit dem Abschluss von trendbestätigenden Konsolidierungsformationen verbindet. Schließlich hat das Papier damit gleichzeitig die Schiebezone der letzten Monate zwischen 164 USD und 184 USD zu den Akten gelegt (siehe Chart). Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial aus der beschriebenen Tradingrange auf 20 USD taxieren, wodurch erstmals Notierungen oberhalb der Marke von 200 USD wahrscheinlich erscheinen. Verschiedene konstruktive Indikatorensignale sorgen für zusätzlichen Rückenwind. Hervorheben möchten wir an dieser Stelle das neue MACD-Kaufsignal sowie den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy). Als Absicherung auf der Unterseite ist indes das jüngste Aufwärtsgap bei 180,32/179,77 USD prädestiniert.
NVIDIA Corp. (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Stärkung des Halbleiter-Prozesses für Künstliche IntelligenzMeta will KI-Chip-Entwickler Rivos übernehmengestern, 08:02 Uhr · Reuters
Aktien New York AusblicDrohender Regierungsstillstand dürfte Wall Street ausbremsen30. Sept. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche AktienInsiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market