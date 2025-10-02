Starten Sie Ihre akademische Zukunft mit Stipendien der CUHK



SONDERVERWALTUNGSZONE HONGKONG - Media OutReach Newswire - 2. Oktober 2025 - Für zahlreiche vielversprechende Studierende im Aufbaustudium können finanzielle Einschränkungen die Durchführung von weitergehenden Forschungsaktivitäten und die Fortsetzung ihrer Studien erschweren. An der Chinese University of Hong Kong (CUHK) gibt eine Reihe von Stipendiumsmöglichkeiten – einschließlich des Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) – Forschern die Möglichkeit, sich auf die akademische Weiterentwicklung zu konzentrieren und erfolgreich in einer erstklassigen akademischen Umgebung zu arbeiten.





Die CUHK setzt sich dafür ein, Forscher aus aller Welt zu fördern und bietet hervorragenden Bewerbern, die eine Promotion anstreben, das angesehene Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) an, das ein umfangreiches Paket im Wert von 230.000 US-Dollar für die gesamte Regelstudienzeit beinhaltet. Dieses Gesamtpaket deckt Stipendien, den Erlass der Studiengebühren, die Unterstützung bei Unterbringungsmöglichkeiten sowie Reisekostenzuschüsse ab.Zusätzlich beinhaltet das von der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong finanzierte Stipendium „die vollständigen Studiengebühren für ausgewählte Studierende aus Ländern der Belt & Road-Initiative im ersten Jahr eines Forschungsaufbaustudiums. Darüber hinaus gibt es Aufnahmestipendien für leistungsstarke Studierende in ausgewählten kostenpflichtigen Postgraduierten-Studienprogrammen mit Lehrveranstaltungen.Die durch das QS World University Rankings 2026 auf Platz 32 eingestufte Universität CUHK bietet ein ideales akademisches Umfeld für Spitzenforschung. Die Stipendiaten profitieren von der interdisziplinären Zusammenarbeit, der Betreuung durch weltweit renommierte Professoren und dem Zugang zu hochmodernen Forschungseinrichtungen. Die in Hongkong angesiedelte CUHK eröffnet den Studierenden eine Vielzahl an kulturellen, akademischen und beruflichen Möglichkeiten.CUHK bietet über 230 auf Englisch abgehaltene Studienprogramme im Aufbaustudium, wobei 22 Fächer zu den Top 30 der Welt zählen. Dazu gehören der 2. Platz bei Pädagogik und pädagogischer Forschung sowie bei Gastroenterologie & Hepatologie, der 5. Platz bei der Krankenpflege, der 7. Platz bei Künstlicher Intelligenz und Informatik sowie der 10. Platz bei Sprachwissenschaft. Zu den Lehrkräften bei der CUHK gehören weltweit anerkannte Fachleute, die in ihren jeweiligen Fachgebieten wesentliche Beiträge geleistet haben.CUHK hat es Forschern weltweit ermöglicht, ihre Grenzen zu überwinden und ihr volles Potenzial zu erschließen. Durch die großzügige finanzielle Unterstützung können sich Studierende wie Dr. Fabricio Oliveira da Silva aus Brasilien und Yasine Malki aus Hongkong unter der Betreuung von weltweit führenden Professoren in einem stark interdisziplinären und durch Zusammenarbeit geprägten Forschungsumfeld weiterentwickeln., Doktor für angewandte englische Sprachwissenschaft aus Brasilien, Promovierende in Chemischer Pathologie aus HongkongDie,virtuelle Informationswoche der CUHK für Postgraduierte') ist für den Zeitraum vom 20.-31.Oktober 2025 vorgesehen und bietet vielversprechenden Studierenden die Chance, die angebotenen Möglichkeiten eingehender zu erkunden. Im Rahmen der Veranstaltung werden die Aufbaustudiengänge der CUHK (mit Lehrveranstaltungen bzw. forschungsbasiert) vorgestellt, Informationen zu Stipendien vermittelt und Erkenntnisse von Professoren und derzeit Studierenden mitgeteilt.Um weitere Einzelheiten zu erfahren, gehen Sie auf https://www.gs.cuhk.edu.hk/admissions/admissions/admission-events Hashtag: #CUHK

