Deutsche Anleihen: Zur Kasse kaum verändert - Umlaufrendite weiter 2,61 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Die Umlaufrendite verharrte auf 2,61 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 24 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,04 Prozentpunkten. Dem standen 49 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,35 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 5,1 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 125,13 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/nas