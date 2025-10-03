EQS-News: JOHNNIE WALKER VAULT X OLIVIER ROUSTEING PRÄSENTIEREN 'THE COUTURE BLEND' - EINE SIGNATUR IHRER KÜHNEN KREATIVEN ZUSAMMENARBEIT

EQS-News: Johnnie Walker / Schlagwort(e): Produkteinführung

Der kreative Modedirektor Olivier Rousteing und die Master Blenderin Dr. Emma Walker stellen ihre zweite Zusammenarbeit vor - The Couture Blend - eine eindrucksvolle Hommage an die kreative Evolution und eine kühne Verschmelzung von Tradition und Avantgarde-Design.

LONDON, 3.Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Heute ist die zweite Markteinführung von Johnnie Walker Vault und Olivier Rousteing - The Couture Blend - eine Hommage an persönliche Entwicklung, furchtlose Kunstfertigkeit und kreative Spannung.

The Couture Blend wird im Johnnie Walker Vault hergestellt, einem kreativen Atelier", das tief unter der Princes Street in Edinburgh versteckt ist, und knüpft an den Erfolg von Couture Expression an, der ersten Veröffentlichung im Rahmen der Luxusplattform Johnnie Walker Vault.

Johnnie Walker Vault wurde Anfang des Jahres als Schaufenster der Mischkunst eingeführt und vereint maßgeschneiderte Mischungen, luxuriöse Erlebnisse und Kooperationen mit kulturellen Ikonen unter einem visionären Banner.

Der Couture Blend ist ein luxuriöser Scotch-Whisky in limitierter Auflage, bei dem Experimentierfreude und Fortschritt im Mittelpunkt stehen. Er wurde von Rousteing als Herzstück seiner Kollektion mit Johnnie Walker Vault konzipiert und ist ein flüssiges Manifest für Stil, Ausgewogenheit und Geist.

Das Profil des Unternehmens, das die Grenzen des Luxus-Scotch auslotet, zeigt experimentelle moderne Whiskys neben Vintage- und Ghost-Whiskys aus längst geschlossenen Destillerien. Auch Rousteings architektonisches Flaschendesign verbindet Tradition mit Neuerfindung - mit seiner radikal modernen Couture-Ästhetik definiert er die Codes des Luxus-Scotch neu.

Der Whisky kommt zu einem bedeutenden Zeitpunkt für Rousteing auf den Markt, der mit seinem 40. Geburtstag zusammenfällt - ein Meilenstein, den er als "Eintritt in ein neues Kapitel mit Weisheit, Freiheit und Gelassenheit" beschreibt. Um dies zu würdigen, hat Dr. Emma Walker mehrere mindestens 40 Jahre alte Whiskys verwendet und sie mit experimentellen und seltenen Whiskys gemischt, um eine einzigartige Spannung von Geschmack und Stil zu erzeugen.

Für die Herstellung der Mischung wählte Dr. Walker nur 10 Whiskys aus dem Johnnie Walker Vault aus - einer flüssigen Bibliothek von 500 seltenen Whiskys, die aus 10 Millionen Scotch-Fässern kuratiert wurden. Sie wählte Geisterwhiskys aus stillgelegten Brennereien wie Port Dundas und Caledonian, um eine Geschichte von Tradition und Seltenheit zu erzählen, und mischte sie mit bahnbrechenden Whiskys aus den 80er und 90er Jahren, darunter Benrinnes, Cragganmore und Cameronbridge. Zeitgenössische Ausdrucksformen der letzten zwei Jahrzehnte wie Cardhu, Roseisle und Teaninich brachten Experimente in der Verarbeitung und im Finish.

"Ich habe mich von Oliviers Entwicklungsgeschichte der letzten vierzig Jahre inspirieren lassen, von seiner frühen Selbstfindung bis hin zu seiner gewagten modernen Kreativität. Bei dieser Mischung habe ich mich an fortschrittliche und experimentelle Whiskys aus der Vergangenheit und Gegenwart angelehnt - Whiskys, die Grenzen überschreiten, so wie Olivier es bei der Couture tut", so Dr. Walker.

Sie fuhr fort: "Ich habe mich für seltene Malts aus Roseisle entschieden, die in ehemaligen Weinfässern gereift sind, um fruchtige, tropische Aromen zu erhalten, für ein würziges Schokoladenmalz-Experiment aus Teannich, um Tonka-Noten zu erhalten, und für ein Geisterfass aus Port Ellen, um einen einzigartigen Rauchmantel zu erhalten. Durch die Kombination mit den klassischen Aromen von Johnnie Walker ist etwas Einzigartiges entstanden, von dem ich hoffe, dass es den Geist von Olivier einfängt."

Der Faden des Fortschritts und der kreativen Spannung setzt sich in Rousteings Design für The Couture Blend fort. Er interpretierte die Proportionen luxuriöser Kristallkaraffen neu und huldigte gleichzeitig den viereckigen Flaschen, die seit den 1800er Jahren ein Markenzeichen von Johnnie Walker sind. Das Ergebnis ist eine architektonische Karaffe, die das Erbe mit einer maximalistischen zeitgenössischen Ästhetik kollidieren lässt.

Der skulpturale Kristallflakon mit seinen ausgeprägten Schultern wird von einem übergroßen quadratischen Verschluss gekrönt. Dieses Spiel mit den Proportionen erinnert an Rousteings kühne Schneiderkunst und bleibt gleichzeitig dem Erbe von Johnnie Walker treu. Die Karaffe ist in Gold gekleidet, und ausgewählte Händler bieten auch ein personalisierbares Halsband an, in das die Initialen des Sammlers eingraviert sind.

Rousteing: "Ich wollte etwas schaffen, das die Spannung zwischen Minimalismus und Maximalismus einfängt, das Gespräche und Neugierde auslöst, das in der Gegenwart verankert und dennoch futuristisch und zeitlos ist. Mir gefiel das Paradoxon von reinem Kristall und dekadentem Gold, das die Karaffe mit dem übergroßen Verschluss vollendet. Für einen so einzigartigen Whisky, der Altes mit Neuem und Traditionelles mit Experimentellem verbindet, war es das perfekte, unerwartete Kunstwerk, das wir zu schätzen wussten."

Er fügte hinzu: "Bei jeder Couture-Show gibt es einen Look, der den Zuschauern den Atem raubt - die Signatur der Kollektion. Für mich ist The Couture Blend genau das".

Der empfohlene Verkaufspreis für The Couture Blend liegt bei 2.500 $ und ist bei ausgewählten Luxuseinzelhändlern erhältlich. Es werden nur 1.500 einzeln nummerierte Kristalldekanter hergestellt.

