Der Dax dürfte mit einem leichten Plus in die neue Woche starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Montag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 23.817 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird 0,4 Prozent höher erwartet.

Am Freitag hatte es der Dax über die zuletzt immer wieder erfolglos angelaufene 21-Tage-Durchschnittslinie geschafft. Diese beschreibt den kurzfristigen Trend. Damit machte das Börsenbarometer den Anlegern wieder etwas Hoffnung auf ein Ende seiner zuletzt zähen Konsolidierung.

Während die US-Indizes in der Vorwoche weitere Rekorde erreichten, wartet der Dax seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand. Als nächste Charthürden warten die 100- und 50-Tage-Linien etwas über 23.900 Punkten. Diese beschreiben die mittel- und langfristigen Entwicklungen.

Datenseitig im Fokus stehen in der neuen Woche aus den USA die ISM-Einkaufsmanagerberichte am Mittwoch und Freitag sowie der Arbeitsmarktbericht zum Wochenabschluss. Am Mittwoch - just zum Start in den üblicherweise saisonal an der Börse besseren Oktober - gerät ein alljährliches US-Problem wieder in den Fokus. "Wenn sich der US-Kongress nicht noch kurzfristig einigt, geht der US-Regierung am Mittwoch das Geld aus", so der Commerzbank-Experte Martin Hartmann

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Hierzulande steht mit Blick auf Einzelwerte Klöckner & Co im Fokus. Der Stahlhändler verkauft acht US-Distributionsstandorte. Sieben erwirbt Russel Metals und einen Service Steel Warehouse. Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft steigen, teilte das Unternehmen mit. Die Aktien von Klöckner & Co notierten auf der Handelsplattform Tradegate 2,5 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag.

Beim Online-Apotheker Redcare Pharmacy kommt es zu einem Wechsel im Finanzressort. Jasper Eenhorst scheidet aus dem Vorstand aus, "um neue berufliche Chancen" zu ergreifen. Auf Tradegate gaben die Papiere leicht nach.

Die Lufthansa will unter anderem mit Stellenstreichungen in der Verwaltung deutlich profitabler werden. Dies geht aus einer Präsentation zum Kapitalmarkt in München hervor. Damit ging es für die Anteilsscheine der Fluggesellschaft auf Tradegate um knapp ein Prozent nach oben.

Wall Street verzeichnet Gewinne

Die US-Börsen haben sich am Freitag nach einigen Kursturbulenzen etwas erholt.

Als Stütze nach drei Verlusttagen, denen eine Rekordjagd vorausgegangen war, erwiesen sich heimische Inflationsdaten. Schwache Daten zur Verbraucherstimmung trübten nur vorübergehend die Stimmung.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.247 + 0,65 Prozent S&P 500 6.643 + 0,59 Prozent Nasdaq 24.503 + 0,45 Prozent

Asiens Börsen: Japan verliert, China und Hongkong gewinnen

In Asien haben sich die Aktienmärkte zum Start in die Woche unterschiedlich entwickelt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 44.959 - 0,9 Prozent Hang Seng 26.632 + 1,9 Prozent CSI 300 4.641 + 2,0 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,32 + 0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2.7398 - 0,006 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4.156 - 0,029 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1731 + 0,26 Prozent Dollar in Yen 148,94 - 0,39 Prozent Euro in Yen 174,72 - 0,13 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 69,81 USD - 0,32 USD WTI 65,32 USD - 0,40 USD

Termine Unternehmen

10:00 Lufthansa, Kapitalmarkttag am Flughafen München

FRA: Totalenergies, Investorentag

Termine Konjunktur

10:30 GBR: Geldmenge M4

10:30 GBR: Hypothekenzusagen

10:30 GBR: Konsumentenkredit

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25

