DAX schwächelt – Zurückhaltung dominiert den Markt
Der deutsche Leitindex startet mit spürbarer Schwäche in den Handel und reiht sich damit in ein verhaltenes globales Bild ein. Auch die US-Futures signalisieren Zurückhaltung, während der Nikkei in Tokio leicht nachgibt.
Makroökonomischer Überblick:
Frische Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien sorgen für Gesprächsstoff: Die Arbeitslosenquote stieg im Sommerquartal auf 4,8 Prozent und markiert damit den höchsten Stand seit vier Jahren, was die Sorgen um die konjunkturelle Dynamik verstärkt. In Deutschland hingegen sendet der ZEW-Index ein positives Signal: Die Konjunkturerwartungen legten im Oktober überraschend deutlich zu und übertrafen die Prognosen klar, was auf wachsenden Optimismus unter Finanzexperten hindeutet.
Im Fokus:
Ericsson steht heute im Rampenlicht. Der Netzwerkausrüster überraschte mit einem kräftigen Gewinnsprung im dritten Quartal: Die bereinigte EBITA-Marge erreichte ein Dreijahreshoch, getragen von striktem Kostenmanagement und dem Verkauf des iconectiv-Geschäfts. Zwar schrumpfte der Umsatz leicht, doch die Profitabilität stieg deutlich, was die Aktie vorbörslich stützte.
Fraport meldete für September ein solides Passagierwachstum. Am Frankfurter Drehkreuz stieg die Zahl der Reisenden um 2,2 Prozent auf sechs Millionen, getragen von der anhaltenden Nachfrage nach Urlaubszielen während der späten Sommerferien. Trotz dieser positiven operativen Kennzahlen zeigt sich die Aktie heute schwächer, was eher dem allgemeinen Marktumfeld geschuldet sein dürfte.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Micron Technology Inc.
|Bull
|UG9TRX
|3,83
|143,809598 USD
|4,33
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG9LJT
|4,21
|24579,278762 Punkte
|66,63
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FYJ
|9,27
|23265,381978 Punkte
|24,29
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG9L63
|4,72
|23724,728946 Punkte
|44,42
|Open End
|Silber
|Bull
|UN08P3
|5,58
|45,642177 USD
|8,73
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2025; 09:35 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|NVIDIA Corp.
|Call
|HD9UHD
|0,20
|330,00 USD
|7,26
|17.06.2026
|NASDAQ 100
|Put
|UG7Q5T
|6,28
|24200,00 Punkte
|12,37
|19.12.2025
|Siemens AG
|Call
|HD6LWV
|3,46
|220,00 EUR
|9,04
|17.06.2026
|DAX®
|Put
|UG27NA
|3,55
|23000,00 Punkte
|55,61
|19.12.2025
|Allianz SE
|Call
|UG1NXQ
|4,12
|350,00 EUR
|11,76
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2025; 09:35 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)
|Long
|UG37D8
|1,93
|133,481782 USD
|Long
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6QGE
|2,30
|21681,310163 Punkte
|Long
|Open End
|RENK Group AG
|Long
|UG6RDT
|7,76
|49,904172 EUR
|Long
|Open End
|DAX®
|Long
|UG5LC2
|0,80
|26013,162324 Punkte
|Short
|Open End
|Baidu Inc. (ADRs)
|Long
|HD8DTN
|1,05
|104,792614 USD
|Long
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2025; 09:35 Uhr;
