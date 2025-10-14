DAX schwächelt – Zurückhaltung dominiert den Markt

Der deutsche Leitindex startet mit spürbarer Schwäche in den Handel und reiht sich damit in ein verhaltenes globales Bild ein. Auch die US-Futures signalisieren Zurückhaltung, während der Nikkei in Tokio leicht nachgibt.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien sorgen für Gesprächsstoff: Die Arbeitslosenquote stieg im Sommerquartal auf 4,8 Prozent und markiert damit den höchsten Stand seit vier Jahren, was die Sorgen um die konjunkturelle Dynamik verstärkt. In Deutschland hingegen sendet der ZEW-Index ein positives Signal: Die Konjunkturerwartungen legten im Oktober überraschend deutlich zu und übertrafen die Prognosen klar, was auf wachsenden Optimismus unter Finanzexperten hindeutet.

Im Fokus:

Ericsson steht heute im Rampenlicht. Der Netzwerkausrüster überraschte mit einem kräftigen Gewinnsprung im dritten Quartal: Die bereinigte EBITA-Marge erreichte ein Dreijahreshoch, getragen von striktem Kostenmanagement und dem Verkauf des iconectiv-Geschäfts. Zwar schrumpfte der Umsatz leicht, doch die Profitabilität stieg deutlich, was die Aktie vorbörslich stützte.

Fraport meldete für September ein solides Passagierwachstum. Am Frankfurter Drehkreuz stieg die Zahl der Reisenden um 2,2 Prozent auf sechs Millionen, getragen von der anhaltenden Nachfrage nach Urlaubszielen während der späten Sommerferien. Trotz dieser positiven operativen Kennzahlen zeigt sich die Aktie heute schwächer, was eher dem allgemeinen Marktumfeld geschuldet sein dürfte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Micron Technology Inc. Bull UG9TRX 3,83 143,809598 USD 4,33 Open End DAX® Bear UG9LJT 4,21 24579,278762 Punkte 66,63 Open End DAX® Bull UG5FYJ 9,27 23265,381978 Punkte 24,29 Open End DAX® Bull UG9L63 4,72 23724,728946 Punkte 44,42 Open End Silber Bull UN08P3 5,58 45,642177 USD 8,73 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2025; 09:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD9UHD 0,20 330,00 USD 7,26 17.06.2026 NASDAQ 100 Put UG7Q5T 6,28 24200,00 Punkte 12,37 19.12.2025 Siemens AG Call HD6LWV 3,46 220,00 EUR 9,04 17.06.2026 DAX® Put UG27NA 3,55 23000,00 Punkte 55,61 19.12.2025 Allianz SE Call UG1NXQ 4,12 350,00 EUR 11,76 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2025; 09:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Long UG37D8 1,93 133,481782 USD Long Open End DAX® Long HD6QGE 2,30 21681,310163 Punkte Long Open End RENK Group AG Long UG6RDT 7,76 49,904172 EUR Long Open End DAX ® Long UG5LC2 0,80 26013,162324 Punkte Short Open End Baidu Inc. (ADRs) Long HD8DTN 1,05 104,792614 USD Long Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2025; 09:35 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!