Werbung ausblenden

Deutsche Beamte führten in Afghanistan "technische Gespräche" über Abschiebungen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Das Bundesinnenministerium treibt die von Ressortchef Alexander Dobrindt (CSU) angestrebten weiteren Abschiebungen afghanischer Straftäter in ihr Heimatland voran.

Beamte des Ministeriums hätten dazu in der afghanischen Hauptstadt Kabul "technische Gespräche" geführt, sagte eine Ministeriumssprecherin am Sonntag. Zuvor hatten der "Spiegel" und die ARD über Unterredungen deutscher Vertreter in Kabul berichtet.

Der "Spiegel" berichtete, das Bundesinnenministerium stehe kurz vor Abschluss eines Deals mit den in Afghanistan herrschenden Taliban, der regelmäßige Abschiebungen von Straftätern ermöglichen solle. Zwei deutsche Beamte hätten am Wochenende in Kabul Gespräche über die technischen Details geführt. Bereits im September habe das Bundesinnenministerium mit den Taliban eine grundsätzliche Einigung für regelmäßige Abschiebungen erreicht, berichtete das Magazin unter Berufung auf eigene Informationen.

Die ARD berichtete unter Berufung auf das Innenministerium der Taliban, ein Austausch beider Seiten am vergangenen Mittwoch über eine Rückführung von in Deutschland straffällig gewordene Afghanen sei aus afghanischer Sicht gut und positiv verlaufen. Offen sei jedoch, was bei dem Gespräch in Kabul am vergangenen Mittwoch konkret herausgekommen sei.

Abschiebungen abgelehnter und straffälliger Asylbewerber aus Deutschland nach Afghanistan sind umstritten. Dobrindt pocht darauf, dass diese Menschen in ihr Heimatland zurückkehren müssten. Dafür müsse notfalls auch direkt mit den radikal-islamischen Taliban verhandelt werden, die international isoliert sind. Kritiker verweisen auf Menschenrechtsverletzungen durch die Taliban, die durch Verhandlungen aufgewertet würden. Bisher hatte es derartige Abschiebungen unter Vermittlung des Emirats Katar gegeben.

(Bericht von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen
Börse am Morgen 06.10.2025
Rücktritt von französischem Premierminister sorgt für Abgaben im Daxheute, 09:58 Uhr · onvista
Rücktritt von französischem Premierminister sorgt für Abgaben im Dax
Kolumne von Alexander Mayer
Wo wird der nächste Bärenmarkt-Boden bei Bitcoin liegen?gestern, 09:30 Uhr · decentralist.de
Wo wird der nächste Bärenmarkt-Boden bei Bitcoin liegen?
Dax Vorbörse 06.10.2025
Dax startet positiv in die neue Handelswocheheute, 08:33 Uhr · onvista
Dax startet positiv in die neue Handelswoche
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden