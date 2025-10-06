Silber nimmt historischen Rekord ins Visier - ntv Zertifikate 02.10.2025

Der #Silberpreis ist in den letzten Monaten stark gestiegen und folgt damit seinem „großen Bruder“ #Gold. Ob das #Edelmetall seine alten Rekordstände schon bald nachhaltig überwinden kann, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiss von der #HSBC.



►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W