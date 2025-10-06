Silber nimmt historischen Rekord ins Visier - ntv Zertifikate 02.10.2025
HSBC · Uhr
Der #Silberpreis ist in den letzten Monaten stark gestiegen und folgt damit seinem „großen Bruder“ #Gold. Ob das #Edelmetall seine alten Rekordstände schon bald nachhaltig überwinden kann, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiss von der #HSBC.
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 03.10.2025Dax fällt im Feiertagshandel etwas zurück - Rekord bleibt in Reichweite03. Okt. · onvista
Dax Tagesrückblick 02.10.2025Dax klettert weiter kräftig Richtung Allzeithoch - Gold kommt von Rekordniveaus zurück02. Okt. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis