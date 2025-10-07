Werbung ausblenden
US-Techkonzern

IBM-Aktie gefragt - Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Dividenden-AristokratenKI
Quelle: Nick N A / Shutterstock.com

(dpa-AFX Broker) - Eine Software-Parterschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic hat die Aktien von IBM am Dienstag vorbörslich angetrieben. Ihr Kurs kletterte um gut fünf Prozent auf fast 305 Dollar, was im Hauptgeschäft ein Rekordhoch bedeuten würde.

Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Features für Unternehmensanwendungen beschleunigen, wie sie mitteilten. Dazu werde das KI-Sprachmodell Claude von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert./mis/stk

IBM

