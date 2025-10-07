First Majestic Silver: heimlicher Profiteur der Silber-Rally?

In dieser Folge analysiert Martin Goersch einen der spannendsten Namen im Silbersektor – und erklärt, warum genau jetzt vieles auf eine neue Aufwärtsphase hindeutet.

Er spricht über steigende Edelmetall-Preise, über die Chancen und Risiken im Minensektor und darüber, welche Rolle Produzenten wie First Majestic Silver in einem möglichen Superzyklus spielen könnten.

Welche Kennzahlen sind entscheidend? Wann lohnt sich der Einstieg – und welche Stolperfallen lauern?