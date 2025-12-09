Barrick & Co.: Sind Minenaktien das bessere Investment in Edelmetalle?

In dieser Analyse nehmen wir die Edelmetalle Gold und Silber in den Blick – zusammen mit den großen Minengesellschaften Newmont und Barrick, die den Markt prägen. Warum erleben wir gerade eine Rally, die historische Dimensionen erreicht?

Die Antwort liegt in geopolitischen Spannungen, massiven Käufen der Zentralbanken und fallenden Zinsen.Minenaktien wie Newmont, Barrick und First Majestic verstärken diese Bewegungen mit Hebelwirkung – sie bieten enorme Chancen, sind aber auch deutlich riskanter als physisches Metall.

Nico Santura liefert dazu eine fundierte Einordnung – von den fundamentalen Kennzahlen über Cashflows und Kostenstrukturen bis hin zur charttechnischen Analyse.