Videoanalyse 07.10.2025

App Lovin: Börsenaufsicht untersucht Vorwürfe – Vorsicht

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die US-Börsenaufsicht SEC prüft Vorwürfe gegen App Lovin, weil das Unternehmen unerlaubt Daten gesammelt und Werbung ausgespielt haben soll.

Der Aktienkurs ist deutlich gefallen. Für Profi-Trader Martin Goersch eine schwierige Situation – er rät, hier erstmal abzuwarten. 

AppLovin

