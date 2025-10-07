Videoanalyse 07.10.2025
App Lovin: Börsenaufsicht untersucht Vorwürfe – Vorsicht
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die US-Börsenaufsicht SEC prüft Vorwürfe gegen App Lovin, weil das Unternehmen unerlaubt Daten gesammelt und Werbung ausgespielt haben soll.
Der Aktienkurs ist deutlich gefallen. Für Profi-Trader Martin Goersch eine schwierige Situation – er rät, hier erstmal abzuwarten.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 02.10.2025Intel - kann eine Partnerschaft mit AMD die Aktie weiter treiben?02. Okt. · onvista
Videoanalyse 02.10.2025Airbus auf Rekordniveau - doch die Bewertung ist bereits sportlich02. Okt. · onvista
Märkte heuteAppLovin crasht, AMD explodiert, Nvidia dominiert - Tech-Schock & KI-Hypeheute, 12:58 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis