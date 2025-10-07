EQS-News: Appian als Leader im Digital Process Automation Software Report von unabhängiger Forschungsfirma ausgezeichnet

EQS-News: Appian / Schlagwort(e): Sonstiges

Appian als Leader im Digital Process Automation Software Report von unabhängiger Forschungsfirma ausgezeichnet



07.10.2025 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BERLIN, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), die führende Plattform für KI-gestützte Prozessautomatisierung, wurde im Report „The Forrester Wave™: Digital Process Automation Software, Q3 2025" als „Leader" ausgezeichnet.

Der Report stellt fest, dass Appian besonders für Unternehmen geeignet ist, die komplexe und groß angelegte Projekte zur digitalen Prozessautomatisierung umsetzen wollen. „Kunden loben das schnelle Prototyping und die flexiblen UI-Entwicklungstools von Appian, die Anwendungsänderungen vereinfachen, sowie die Data-Fabric- und Orchestrierungsfunktionen, die bei anspruchsvollen Integrationen wie der Datenextraktion aus SAP unterstützen."

Appian erhielt außerdem Anerkennung für seine Data Fabric, die Daten für KI-Anwendungen vereint, für seine Fähigkeiten im Bereich Process Intelligence, die eine exzellente Governance gewährleisten, sowie für seine „überlegene Roadmap" zur Verbesserung der KI-Integration, Skalierbarkeit und Entwicklerproduktivität.

Laut Report werden „KI-Agenten die nächste Welle der Innovation im Bereich der digitalen Prozessautomatisierung (DPA) vorantreiben." Unternehmen, die DPA-Anbieter evaluieren, sollten daher nach solchen suchen, die „diese neuen Agenten mit bestehenden DPA-Stärken verbinden" und nicht nur die Fähigkeit zur Entwicklung von Agenten demonstrieren.

„Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Lösung komplexer Prozessherausforderungen bietet Appian die führende Plattform für digitale Prozessautomatisierung", so Sanat Joshi, Executive Vice President, Product & Solutions bei Appian. „Appian unterstützt die Modernisierung geschäftskritischer Prozesse und Systeme mit einer Plattform, die Prozesse, Daten und KI vereint."

Den vollständigen Bericht finden Sie unter https://ap.pn/4nXlNqj.

Forrester spricht keine Empfehlung für in seinen Forschungspublikationen aufgeführte Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen aus und rät auch niemandem, sich allein aufgrund der in diesen Publikationen enthaltenen Bewertungen für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu entscheiden. Die bereitgestellten Informationen basieren auf den jeweils bestverfügbaren Quellen. Die geäußerten Meinungen geben den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich ändern. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester finden Sie hier.

Über AppianAppian ist The Process Company. Wir bieten eine Softwareplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse besser zu gestalten, um Kosten zu senken, das Kundenerlebnis zu optimieren und sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Mit unserem Engagement für den Erfolg unserer Kunden arbeiten wir mit vielen der größten Unternehmen weltweit aus verschiedensten Branchen zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf appian.de. [Nasdaq: APPN]

Folgen Sie Appian DACH: LinkedIn, X (Twitter).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2788248/Localization_of_Forrester_wave_Q3_2025_DE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/5544411/Appian_Caption_2700px_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/appian-als-leader-im-digital-process-automation-software-report-von-unabhangiger-forschungsfirma-ausgezeichnet-302574324.html

07.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2208972 07.10.2025 CET/CEST