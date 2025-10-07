EQS-News: Heidrick & Struggles / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

1,3 Milliarden US-Dollar Transaktion in barHeidrick-Aktionäre erhalten 59,00 US-Dollar pro Aktie in bar

CHICAGO, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq: („Heidrick" oder das „Unternehmen"), ein weltweit führender Berater für Führungskräfte, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung getroffen hat, wonach ein Konsortium von Investoren unter der Führung von Advent International („Advent") und Corvex Private Equity („Corvex"), dem auch mehrere führende Family Offices angehören, alle ausstehenden öffentlichen Aktien des Unternehmens erwerben wird. Dieses neue Investorenkonsortium wird bedeutende Investitionen von zahlreichen Führungskräften von Heidrick umfassen. Die vollständig in bar abgewickelte Transaktion bewertet das Eigenkapital des Unternehmens mit rund 1,3 Milliarden US-Dollar und ermöglicht es dem Unternehmen, wieder in Privatbesitz zu übergehen, wobei aktuelle und zukünftige Partner und Führungskräfte eine deutlich höhere Kapitalbeteiligung erhalten, was ein schnelleres Wachstum und eine größere Kundenreichweite ermöglicht.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Heidrick 59,00 US-Dollar pro Aktie in bar, was einer Prämie von etwa 26 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Heidrick-Aktie in den letzten 90 Tagen entspricht.

Nach Abschluss der Transaktion wird Heidrick ein privat geführtes Unternehmen sein und sich darauf konzentrieren, seine weltweit führende Position in den Bereichen Executive Search, Interim Talent Solutions, Leadership Assessment und Development sowie Purpose, Culture und Performance Consulting rasch auszubauen. Als Partner von Heidrick wird das Konsortium dem Unternehmen die Möglichkeit bieten, in die Mitarbeiter, Technologien und innovativen Lösungen zu investieren, die erforderlich sind, um für aktuelle und zukünftige Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert zu schaffen. Als unmittelbares Beispiel wird das Unternehmen einen neuen Aktienplan für derzeitige und zukünftige Partner und Führungskräfte einführen. Dieser Plan, der die aktuellen Vergütungsprogramme von Heidrick vollständig ergänzt, wird es dem Unternehmen ermöglichen, die besten Talente der Branche zu halten, anzuziehen und zu fördern.

Heidrick wird auch nach Abschluss der Transaktion weiterhin von Chief Executive Officer Tom Monahan, President Tom Murray und dem derzeitigen Führungsteam des Unternehmens geleitet werden.

„Dieser entscheidende Moment stellt ein spannendes neues Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Heidrick dar und bietet uns eine hervorragende Gelegenheit, uns mit einem Investmentkonsortium unter der Leitung von zwei hoch angesehenen und erfolgreichen Partnern zusammenzuschließen. Advent und Corvex kennen Heidrick gut und bringen einzigartige finanzielle und strategische Ressourcen mit, die es uns ermöglichen werden, noch mehr Wert für Kunden und Kollegen zu schaffen", erklärte Tom Monahan, Chief Executive Officer von Heidrick & Struggles. „Wir wissen, dass das kollektive Fachwissen und die Ressourcen des Konsortiums unsere Fähigkeit, differenzierte, tiefe und dauerhafte globale Kundenbeziehungen aufzubauen, weiter beschleunigen werden, indem sie sicherstellen, dass Heidrick das Unternehmen ist, in dem die besten Mitarbeiter ihre beste Arbeit leisten."

„Diese Transaktion ist das Ergebnis eines umfassenden und strategischen Prozesses unter der Leitung des Heidrick-Vorstands, der auch die Zusammenarbeit mit mehreren Parteien umfasste", erklärte der Chairman of the Board, Adam Warby. „Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit dem Konsortium getroffen zu haben, die unseren Aktionären einen erheblichen und unmittelbaren Barwert verschafft und gleichzeitig das Unternehmen in die Lage versetzt, herausragende Talente zu gewinnen, zu halten und zu fördern, um unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten."

„Heidrick & Struggles genießt seit langem das Vertrauen von Vorständen und Führungskräften aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Führungskräften sowie seiner Fähigkeit, die besten Talente zu gewinnen und zu binden", erklärte John DiCola, Managing Director bei Advent. „Gemeinsam mit den Partnern des Unternehmens und Corvex sehen wir bedeutende Möglichkeiten, die Marktposition des Unternehmens durch die Erweiterung seines Produktangebots und die weitere globale Expansion zu stärken."

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Advent, dem Management und dem gesamten Heidrick-Team, um das Unternehmen wieder in Privatbesitz zu überführen und auf der außergewöhnlichen Grundlage von Heidrick aufzubauen, um das Wachstum zu beschleunigen und weiterhin einen überragenden Mehrwert für die Kunden zu schaffen", erklärte Joe Costa, Managing Partner von Corvex Private Equity.

„Heidrick & Struggles verfügt über eine starke Marke und einen ausgezeichneten Ruf als vertrauenswürdiger Berater für leistungsstarke Unternehmen, wenn diese ihre wichtigsten Entscheidungen in Bezug auf Führung und Talente treffen", erklärte Carmine Di Sibio, ehemaliger Chairman und CEO von EY und Advent Operating Partner, der das Konsortium bei der Transaktion beraten hat. „Als privates Unternehmen wird das Team weiterhin auf diesem Erbe aufbauen, die Fähigkeiten des Unternehmens erweitern und für seine Kunden weltweit Ergebnisse liefern."

Details zur Transaktion

Die Transaktion, die vom Vorstand von Heidrick einstimmig genehmigt wurde, soll vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens und der Erfüllung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen bis zum ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Transaktion wird Heidrick ein privates Unternehmen sein, und seine Stammaktien werden nicht mehr an der Nasdaq-Börse oder einer anderen öffentlichen Börse notiert oder gehandelt werden. Nach Abschluss der Transaktion wird das Unternehmen seinen Hauptsitz weiterhin in Chicago, Illinois, behalten und unter dem Namen und der Marke Heidrick & Struggles tätig sein.

Advent und Corvex haben sich für die Transaktion eine verbindliche Fremdfinanzierung durch die Deutsche Bank, die UBS Investment Bank und Santander gesichert. Neben Advent und Corvex wird das Investorenkonsortium, das Heidrick übernimmt, auch eine bedeutende Investition von vielen Führungskräften von Heidrick und mehreren renommierten Family Offices umfassen.

Berater

BofA Securities fungiert als exklusiver Finanzberater von Heidrick, und Paul Hastings LLP fungiert als Rechtsberater von Heidrick. William Blair & Company, L.L.C., die Deutsche Bank und die UBS Investment Bank fungieren als Finanzberater und Weil, Gotshal & Manges LLP als Rechtsberater des Investorenkonsortiums. Ropes & Gray LLP fungiert zusätzlich als Rechtsberater von Advent.

Informationen zu Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf von weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Führungsberater arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln. Dabei kombinieren wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Executive Search, Inklusion, Führungskräftebewertung und -entwicklung, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung sowie bedarfsgerechte, unabhängige Talentlösungen. Heidrick & Struggles leistete vor mehr als 70 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Suche nach Führungskräften. Heute bietet das Unternehmen integrierte Lösungen für Talent- und Humankapitalmanagement, um unseren Kunden dabei zu unterstützen, die Welt zu verändern, und zwar Schritt für Schritt, ein Führungsteam nach dem anderen. ® www.heidrick.com

Informationen zu Advent InternationalAdvent ist ein weltweit führender Private-Equity-Investor, der sich dafür einsetzt, in Zusammenarbeit mit Managementteams, Unternehmern und Gründern Unternehmen bei ihrer Transformation zu unterstützen. Mit 16 Niederlassungen auf 5 Kontinenten verwalten wir ein Vermögen von über 100 Milliarden US-Dollar* und haben 435 Investitionen in 44 Ländern getätigt.

Seit unserer Gründung im Jahr 1984 haben wir in unseren 5 Kernbereichen spezialisierte Marktkenntnisse aufgebaut: Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Industrie und Technologie. Dieser Ansatz wird durch unsere fundierten Kenntnisse der einzelnen Teilsektoren untermauert, die jeden Aspekt unserer Anlagestrategie prägen, von der Suche nach Investitionsmöglichkeiten bis hin zur Zusammenarbeit mit dem Management bei der Umsetzung von Wertschöpfungsplänen. Wir bringen praktische operative Expertise ein, um Unternehmen zu optimieren und voranzubringen.

Wir sind eine der größten privaten Partnerschaften und unsere über 675 Mitarbeiter nutzen das gesamte Ökosystem der globalen Ressourcen von Advent, einschließlich unserer Portfolio Support Group, der Erkenntnisse von Branchenexperten, operativen Partnern und operativen Beratern sowie maßgeschneiderten Tools, um unsere Portfoliounternehmen bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen und zu begleiten.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Website oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

*Verwaltete Vermögenswerte (Assets under Management, AUM) zum 30. Juni 2025. Das verwaltete Vermögen umfasst Vermögenswerte, die Advent-Beratungskunden sowie Mitarbeiter- und Dritt-Co-Investmentvehikeln zuzurechnen sind.

Informationen zu Corvex Private EquityCorvex Management LP wurde 2010 von Keith Meister gegründet und investiert in hochwertige Unternehmen mit positiven langfristigen Aussichten. Das Unternehmen arbeitet mit dem Management und den Vorständen zusammen, um den langfristigen Shareholder Value zu fördern. Corvex verfolgt einen Eigentümer-Betreiber-Ansatz, arbeitet eng mit wichtigen Stakeholdern zusammen und bringt umfassende Fachkenntnisse im Bereich Corporate Governance mit, die es durch seine Tätigkeit in Dutzenden von öffentlichen Gremien, darunter MGM Resorts, Illumina, Yum! Brands und Motorola Solutions, erworben hat. Corvex Private Equity („Corvex PE") wurde im Jahr 2024 von Joe Costa mitbegründet, um konzentrierte Investitionen in kleine bis mittelständische Unternehmen zu tätigen. Corvex PE strebt Investitionen in nachhaltige Franchise-Unternehmen mit engen Kundenbeziehungen an und arbeitet mit Managementteams und gleichgesinnten Investoren zusammen, um langfristigen Wert zu schaffen.

Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält nicht nur historische Informationen, sondern auch zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, einschließlich des Zeitplans für die geplanten Transaktionen, die in der Vereinbarung und dem Fusionsplan vom 5. Oktober 2025 (die „Fusionsvereinbarung") zwischen Heidrick & Struggles International, Inc. (das „Unternehmen"), Heron BidCo, LLC („Muttergesellschaft") und Heron Merger Sub, Inc. („Fusionsgesellschaft") sowie weitere Informationen zu den im Fusionsvertrag vorgesehenen Transaktionen (die „Transaktion"). Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Geschäftsergebnisse des Unternehmens, den erwarteten Abschluss und Zeitpunkt der geplanten Transaktion sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion. Ohne Einschränkung des Vorstehenden dienen die Begriffe „glaubt", „erwartet", „plant", „beabsichtigt", „prognostiziert", „sollte", „schätzt", „erwägt", „zukünftig", „Ziel", „potenziell", „vorhersagen", „projizieren", „Prognose", „kann", „wird", „könnte", „sollte", „würde", „unter der Annahme" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Das Fehlen dieser Worte bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsorientiert sind. Wenn das Unternehmen in einer zukunftsgerichteten Aussage Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse zum Ausdruck bringt, werden diese Erwartungen oder Überzeugungen in gutem Glauben geäußert und gelten zum Zeitpunkt der Abgabe dieser zukunftsgerichteten Aussage als angemessen. Diese Aussagen stellen jedoch keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Die folgenden wichtigen Faktoren und Unsicherheiten könnten unter anderem dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen: (i) Das Risiko, dass die Transaktion nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann, was sich nachteilig auf das Geschäft des Unternehmens und den Kurs der Stammaktien des Unternehmens auswirken könnte; (ii) die Nichterfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, einschließlich der Annahme der Fusionsvereinbarung durch die Aktionäre des Unternehmens und der Erteilung der behördlichen Genehmigungen durch verschiedene staatliche Stellen (einschließlich aller Bedingungen, Beschränkungen oder Auflagen, die mit diesen Genehmigungen verbunden sind), sowie das Risiko, dass eine oder mehrere staatliche Stellen die Genehmigung verweigern könnten, (iii) das Eintreten von Ereignissen, Änderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung des Fusionsvertrags führen könnten, (iv) das Risiko, dass der Fusionsvertrag unter Umständen beendet wird, die das Unternehmen zur Zahlung einer Kündigungsgebühr verpflichten; (v) die Auswirkungen der Ankündigung oder der Anhängigkeit der Transaktion auf die Geschäftsbeziehungen, die Betriebsergebnisse und das Geschäft des Unternehmens im Allgemeinen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Berater und Führungskräfte zu gewinnen, zu integrieren, zu entwickeln, zu verwalten, zu halten und zu motivieren, (vi) Risiken, dass die geplante Transaktion die aktuellen Pläne und den laufenden Betrieb stört, (vii) Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements von den laufenden Geschäftsaktivitäten des Unternehmens, (viii) das Ergebnis etwaiger Gerichtsverfahren, die gegen das Unternehmen im Zusammenhang mit der Fusionsvereinbarung oder der Transaktion eingeleitet werden könnten, (ix) die Fähigkeit des Unternehmens, neue Aufträge zur Suche nach Führungskräften zu erfüllen oder zu erhalten, was sich auf die Nachfrage nach Dienstleistungen und die Betriebsergebnisse oder die Finanzlage auswirken könnte, (x) unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben; (xi) die Fähigkeit, die erforderlichen Finanzierungsvereinbarungen zu erhalten, die in den im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion erhaltenen Verpflichtungserklärungen festgelegt sind; (xi) die Auswirkungen ungünstiger makroökonomischer oder arbeitsmarktpolitischer Bedingungen, einschließlich der Auswirkungen der Inflation und der Auswirkungen geopolitischer Instabilität, auf die Nachfrage nach Dienstleistungen, (xii) Risiken, die durch Verzögerungen bei Aufschwüngen oder Abschwüngen verursacht werden, die sich in der Finanzlage und den Geschäftsergebnissen des Unternehmens widerspiegeln, (xiii) Risiken, dass die Vorteile der Transaktion nicht wie erwartet und zum erwarteten Zeitpunkt realisiert werden, (xiv) Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts des Abschlusses der geplanten Transaktion und (xv) sonstige Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, in den nachfolgenden Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in anderen Berichten und Einreichungen bei der SEC beschrieben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung oder auf das Datum eines Dokuments, das durch Verweis in dieses Dokument aufgenommen wurde. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die oben genannten wichtigen Faktoren möglicherweise nicht alle Faktoren enthalten, die für Sie von Bedeutung sind. Darüber hinaus kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die erwarteten oder prognostizierten Ergebnisse oder Entwicklungen eintreten werden oder dass diese, selbst wenn sie im Wesentlichen eintreten, zu den vom Unternehmen erwarteten Konsequenzen führen oder sich in der vom Unternehmen erwarteten Weise auf das Unternehmen oder dessen Geschäftstätigkeit auswirken werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben, verpflichtet sich das Unternehmen nicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weitere Informationen zur Übernahme und wo Sie diese finden könnenDiese Mitteilung erfolgt im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion, an der das Unternehmen, die Muttergesellschaft und Merger Sub beteiligt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, eine Vollmachtserklärung und andere relevante Dokumente im Zusammenhang mit einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens einzureichen, um die Zustimmung der Aktionäre zu der vorgeschlagenen Transaktion zu erhalten. Das Unternehmen kann auch weitere relevante Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. Diese Mitteilung ersetzt weder die Vollmachtserklärung noch andere Dokumente, die das Unternehmen möglicherweise bei der SEC einreicht. Die endgültige Vollmachtserklärung (sobald verfügbar) wird den Aktionären des Unternehmens zugesandt oder ausgehändigt und enthält wichtige Informationen über die geplante Transaktion und damit zusammenhängende Angelegenheiten. INVESTOREN UND AKTIONÄRE DES UNTERNEHMENS WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIE ENDGÜLTIGE VOLLMACHTSERKLÄRUNG UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE VOM UNTERNEHMEN BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN KÖNNEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DAS UNTERNEHMEN UND Sorgfältig und vollständig zu lesen, sobald sie verfügbar sind, da sie wichtige Informationen über das Unternehmen und die geplante Transaktion enthalten. Anleger können eine kostenlose Kopie der Vollmachtserklärung und anderer Dokumente mit wichtigen Informationen über das Unternehmen und die geplante Transaktion erhalten, sobald diese Dokumente vom Unternehmen bei der SEC eingereicht wurden, entweder auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf der Website des Unternehmens unter https://investors.heidrick.com/.

Teilnehmer an der AufforderungDas Unternehmen sowie bestimmte Mitglieder seines Vorstands und seiner Geschäftsleitung können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten des Unternehmens sind im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr enthalten, unter anderem unter den Überschriften „Punkt 10. Direktoren, Führungskräfte und Unternehmensführung", „Punkt 11. Vergütung der Führungskräfte", „Punkt 12. Wertpapierbesitz bestimmter wirtschaftlicher Eigentümer und der Geschäftsleitung sowie damit zusammenhängende Aktionärsangelegenheiten" und „Punkt 13. Bestimmte Beziehungen und damit verbundene Transaktionen sowie Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder", der am 3. März 2025 bei der SEC eingereicht wurde, (ii) die endgültige Stimmrechtsvollmacht der Gesellschaft für ihre Jahreshauptversammlung 2025, die am 11. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde, unter den Überschriften „Verwaltungsratsmitglieder", „Vergütung nicht angestellter Verwaltungsratsmitglieder", „Führungskräfte", „Erörterung und Analyse der Vergütung", „Vergütung der Führungskräfte", „Informationen zum Aktienbesitz" und „Bestimmte Beziehungen und Transaktionen mit nahestehenden Personen" (iii) soweit sich die Bestände an Wertpapieren des Unternehmens durch seine Verwaltungsratsmitglieder oder leitenden Angestellten seit den in der Proxy-Erklärung des Unternehmens für seine Jahreshauptversammlung 2025 angegebenen Beträgen geändert haben, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Formularen 3, 4 und 5 berücksichtigt, (iv) im aktuellen Bericht des Unternehmens auf Formular 8-K, der am 22. Mai 2025 eingereicht wurde, und (v) in später eingereichten aktuellen Berichten auf Formular 8-K und Quartalsberichten auf Formular 10-Q. Weitere Informationen zu den an der Ausschreibung beteiligten Parteien und eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Interessen, sei es durch Wertpapierbestände oder auf andere Weise, werden in der endgültigen Stimmrechtsvollmacht der Gesellschaft und anderen relevanten Unterlagen, die bei der SEC in Bezug auf die geplante Transaktion eingereicht werden, aufgeführt, sobald diese Unterlagen verfügbar sind. Anleger sollten die Vollmachtserklärung sorgfältig lesen, sobald sie verfügbar ist. Kopien der von der Gesellschaft bei der SEC eingereichten Dokumente sind kostenlos auf der Website der SEC unter sec.gov und auf der Website der Gesellschaft unter https://investors.heidrick.com/ verfügbar.

Kein AngebotEs wurde noch nicht mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der in dieser Mitteilung genannten geplanten Transaktion begonnen, und diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar.

